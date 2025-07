Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com queda em Tóquio após eleição no Japão

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 22/07/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, com a de Tóquio pressionada na volta de um feriado após a coalizão governista do Japão perder a maioria na câmara alta do Parlamento do país na eleição do fim de semana.

O índice Nikkei caiu 0,11% em Tóquio, a 39.774,92 pontos, depois de chegar a avançar mais de 1% no começo do pregão.

Analistas dizem que o mercado japonês inicialmente subiu em meio ao alívio de investidores com a promessa do primeiro-ministro Shigeru Ishiba de permanecer no cargo, apesar do revés eleitoral. O resultado da votação, no entanto, criou um quadro político incerto e deixou seu governo sem a força necessária para aprovar projetos de lei. Ontem, a bolsa de Tóquio não operou devido ao feriado do Dia da Marinha no Japão.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi recuou 1,27% em Seul, a 3.169,94 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 0,54% em Hong Kong, a 25.130,03 pontos, e o Taiex registrou queda de 1,51% em Taiwan, a 22.987,92 pontos.

Na China continental, o dia foi de ganhos, de 0,62% do Xangai Composto, a 3.581,86 pontos, e de 0,58% do menos abrangente Shenzhen Composto, a 2.188,95.

Negociações comerciais também seguem no radar. Japão e Coreia do Sul estão sujeitos a tarifas "recíprocas" de 25% dos EUA se não conseguirem firmar pactos comerciais com Washington até 1º de agosto.

Fora da região asiática, as ameaças tarifárias do governo Trump são ainda mais agressivas, de 30% no caso da União Europeia (UE) e do México, de 35% no do Canadá e de 50% no do Brasil.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul hoje, ajudada pelo bom desempenho de mineradoras como Fortescue (+3,2%) e BHP (+2,6%). O S&P/ASX 200 avançou 0,10% em Sydney, a 8.677,20 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Associated Press