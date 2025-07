Boa oferta e clima reduzem preço de hortaliças e frutas no atacado em junho

São Paulo, 22 - A boa oferta de cenoura, batata, cebola e alface nos principais mercados atacadistas provocou queda dos preços na média ponderada registrada em junho em comparação com o mês anterior. Banana, laranja, mamão e melancia também registraram cotações mais baixas na comercialização no atacado. Isso é o que mostra o 7º Boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado nesta terça-feira, 22.A pesquisa da Conab considera as cinco hortaliças (batata, cenoura, cebola, tomate e alface) e as cinco frutas (laranja, banana, mamão, maçã e melancia) com maior representatividade na comercialização nas principais Ceasas do País e que registram maior destaque no cálculo do índice de inflação oficial (IPCA).