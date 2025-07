BNDESPAR investe R$114 milhões no Grupo Santa Clara para apoiar estratégia de economia verde

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A BNDESPAR, braço do BNDES para atuação no mercado de capitais, anunciou nesta terça-feira um investimento de R$114 milhões no Grupo Santa Clara, especializado na produção de fertilizantes especiais e bioinsumos, marcando o primeiro investimento em participação acionária sob sua estratégia de economia verde e inovação.

O investimento, realizado por meio da subscrição primária de ações ordinárias, concede à BNDESPAR uma participação de 19,9% no capital do Grupo Santa Clara. Os recursos visam fortalecer a estrutura de capital da empresa e apoiar seu plano de negócios, que inclui investimentos em inovação, expansão da produção e crescimento de mercado.

"A atuação do BNDES é estratégica para impulsionar investimentos em transição ecológica e descarbonização, contribuindo com o desenvolvimento de empresas brasileiras de todos os portes e garantindo a geração de empregos no Brasil, prioridades do governo do presidente Lula", disse em comunicado o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante.

"O emprego de fertilizantes especiais e de bioinsumos na agricultura contribui para reduzir a pegada de emissões de gases de efeito estufa com o menor uso de fertilizantes químicos, preservando a biodiversidade a partir da diminuição do uso de agrotóxicos", acrescentou.

Fundado em 1997 e sediado em Ribeirão Preto (SP), o Grupo Santa Clara atua no desenvolvimento, produção e comercialização de fertilizantes especializados e bioinsumos.

"A chegada do BNDES possibilita continuarmos a implantação do nosso Plano de Negócios e sua ênfase na pesquisa, desenvolvimento e inovação, que representam o DNA da Santa Clara. E assim ampliar nossas soluções que potencializam a agricultura baseada em produtividade, rentabilidade e sustentabilidade", disse João Pedro Cury, presidente-executivo do Grupo Santa Clara.

(Por Rodrigo Viga Gaier; Edição de Pedro Fonseca)