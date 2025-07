Bessent diz que irá se reunir com autoridades chinesas e discutirá prorrogação do prazo das tarifas

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta terça-feira que se reunirá com seu colega chinês na próxima semana e discutirá o que provavelmente será uma prorrogação do prazo de 12 de agosto para tarifas mais altas.

Bessent disse à Fox Business que o comércio com a China está em "uma situação muito boa" e que reuniões em Estocolmo acontecerão nas próximas segunda e terça-feiras.

"Acho que, na verdade, passamos para um novo patamar com a China, em que o diálogo é muito construtivo e podemos - e vamos poder - fazer muitas coisas, agora que o comércio se estabeleceu em um bom nível", disse Bessent.

(Reportagem de David Lawder e Susan Heavey)