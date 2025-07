BB indica Gilson Bittencourt para vice-presidente de agronegócios e agricultura familiar

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco do Brasil informou nesta terça-feira que indicou Gilson Alceu Bittencourt para ocupar o cargo de vice-presidente de agronegócios e agricultura familiar, em substituição a Luiz Gustavo Braz Lage.

Em fato relevante ao mercado, o BB acrescentou que Lage seguirá exercendo suas funções regularmente até a investidura do indicado -- e que o processo de elegibilidade está em trâmite, para posterior eleição pelo conselho de administração.

O movimento segue o anúncio, na semana passada, da indicação de cinco novos nomes para o comando de empresas do conglomerado, incluindo BB Seguridade, BB Américas e Brasilseg.

Também ocorre após o banco de controle estatal reportar no primeiro trimestre resultado bem abaixo das previsões no mercado, relacionando o desempenho no período ao agravamento da inadimplência de parte da carteira de agronegócios acima do esperado em 2025 e à vigência de novas regras contábeis.

