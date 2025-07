Bancos da zona do euro veem aumento na demanda por empréstimos apesar de impasse comercial, mostra pesquisa do BCE

FRANKFURT (Reuters) - A demanda por empréstimos por parte das empresas da zona do euro aumentou no último trimestre, apesar do impacto das tensões geopolíticas e comerciais, e é provável que haja outro aumento neste trimestre, informou o Banco Central Europeu nesta terça-feira com base em uma pesquisa com os maiores credores do bloco.

Os empréstimos bancários, a principal fonte de financiamento para as empresas, têm se recuperado lentamente no último ano uma vez que o BCE tem cortado as taxas de juros rapidamente e as empresas permaneceram relativamente otimistas em relação às suas perspectivas, apesar do impasse comercial com os Estados Unidos.

"A demanda por empréstimos foi sustentada pelo declínio das taxas de juros, mas atenuada pela incerteza global e pelas tensões comerciais", disse o BCE com base em uma pesquisa trimestral com 155 credores.

É praticamente certo que o BCE manterá as taxas de juros na quinta-feira, mas deve deixar a porta aberta para novos afrouxamentos ainda este ano, e os mercados ainda esperam mais um corte antes que o banco termine de reduzir os custos dos empréstimos.

Os padrões de crédito - as diretrizes internas dos bancos ou os critérios de aprovação de empréstimos - permaneceram inalterados para as empresas no último trimestre, apesar das expectativas anteriores de um aperto modesto, e os credores veem poucas mudanças no trimestre atual.

Embora a percepção de riscos relacionados às perspectivas econômicas tenha continuado a contribuir para o aumento da restritividade dos padrões de crédito, os bancos não relataram nenhum aumento adicional específico relacionado à incerteza geopolítica e às tensões comerciais, acrescentou o BCE.

(Reportagem de Balazs Koranyi)