B3 movimenta R$9 bi em plataformas de grandes lotes em 2025

(Reuters) - Plataformas da B3 para negociação de grandes lotes de ações de forma apartada do livro central de ofertas movimentaram R$9,2 bilhões em 2025 até a primeira quinzena de julho, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira pela empresa de infraestrutura de mercado financeiro.

Em todo o ano de 2024, essas negociações, também conhecidas como "block trades", somaram R$6,5 bilhões.

A B3 lançou em novembro de 2023 três produtos para negociar os grandes lotes de ações, na esteira de mudanças regulatórias anunciadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um ano antes, que abriram a possibilidade de negociação de grandes lotes de ações em ambiente paralelo.

Conforme explicou a B3, essas ferramentas funcionam como um ponto de encontro onde investidores como fundos de investimento, gestoras, tesourarias, corretoras e até pessoas físicas podem negociar volumes elevados de ações, fundos imobiliários (FIIs), BDRs e Units, separados do livro central de ofertas.

Os três produtos -- Midpoint Order Book, Book of Block Trade (BBT) e Request for Quote (RFQ) -- possuem regras de tamanho mínimo por ativo definidas pelo regulador, começando por R$500 mil para ativos que negociam menos de R$5 milhões por dia, e tamanho máximo de até 1,99% do capital social do ativo.

