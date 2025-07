AstraZeneca anuncia investimento de US$ 50 bilhões nos Estados Unidos

A empresa farmacêutica britânica AstraZeneca anunciou que planeja investir 50 bilhões de dólares (278 bilhões de reais) até 2030 na fabricação e desenvolvimento de medicamentos nos Estados Unidos, cujo presidente Donald Trump cogita impor tarifas ao setor.

O investimento "reforça nossa confiança na inovação americana em produtos biofarmacêuticos e nosso compromisso com os milhões de pacientes que precisam de medicamentos nos Estados Unidos e no mundo", afirmou o CEO da empresa, Pascal Soriot, em um comunicado divulgado nesta terça-feira.

Com o objetivo de reequilibrar as relações comerciais a favor dos Estados Unidos, Trump impôs em abril uma tarifa básica de 10% sobre as importações.

Embora inicialmente tenham sido excluídos os medicamentos, o presidente republicano declarou desde então que planeja tarifar os remédios, inclusive com uma taxa adicional de 200%.

"Há décadas, os americanos dependem do abastecimento estrangeiro de produtos farmacêuticos essenciais. O presidente Trump e as novas políticas tarifárias do nosso país buscam remediar esta fragilidade estrutural", afirmou o secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, citado no comunicado da AstraZeneca.

A empresa farmacêutica pretende construir uma nova fábrica na Virgínia, que será "o investimento mundial mais importante da AstraZeneca no campo de produção" de medicamentos, segundo o comunicado.

O grupo já havia anunciado em abril o início da transferência para os Estados Unidos de parte de sua produção europeia diante das ameaças ao setor, que não paga tarifas alfandegárias há 30 anos.

Outros grandes grupos farmacêuticos anunciaram nos últimos meses planos de dezenas de bilhões de dólares para investir e realocar a produção nos Estados Unidos, o maior mercado mundial de medicamentos.

ode/ctx/ktr/dbh/zm/fp

© Agence France-Presse