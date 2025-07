Aneel aprova edital do leilão para contratar 'energia nova', com 241 projetos hidrelétricos

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 22, por maioria, o edital do Leilão de Energia Nova "A-5" de 2025, destinado à compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração a partir das fontes hidrelétricas. A sessão pública do certame está prevista para 22 de agosto deste ano.

A classificação A-5 se refere ao início do fornecimento de energia, que ocorrerá em 1º de janeiro de 2030, ou seja, cinco anos depois do leilão. Já o termo "energia nova" se refere à contratação de eletricidade de empreendimentos a serem construídos.

Os contratos serão negociados no prazo de 20 anos, para energia proveniente de novos empreendimentos, especificamente das centrais geradoras hidrelétricas (CGH), pequenas centrais hidrelétricas (PCH) e usinas hidrelétricas (UHE) com potência de 1 megawatt (MW) até 50 MW.

Não poderão participar do leilão os empreendimentos de geração que entrarem em operação comercial até a data de publicação do edital. Houve inscrição de 241 projetos, número recorde, com aproximadamente 3 GW de capacidade total.

O preço-teto para empreendimentos sem outorga e para empreendimentos com outorga, mas sem contrato, será de R$ 411 por megawatt-hora (MWh).

O diretor Fernando Mosna teve voto divergente. Ele questionou a relação de uma contratação de energia proveniente de uma única fonte, o que poderia divergir com o critério de competitividade. Mosna entendeu que seria necessária uma manifestação do Ministério de Minas e Energia (MME) em relação a essa motivação.