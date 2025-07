Akzo Nobel reduz guidance para 2025 após queda no lucro e receita

A Akzo Nobel registrou queda no lucro líquido e nas vendas do segundo trimestre, em função de efeitos cambiais adversos e mercados fracos, e reduziu seu guidance para 2025 para contabilizar os movimentos do câmbio.

A empresa holandesa de tintas e revestimentos divulgou nesta terça-feira (22) que obteve lucro líquido de 124 milhões de euros no trimestre, menor do que o ganho de 177 milhões de euros apurado em igual período do ano passado e abaixo da projeção de analistas consultados pela Visible Alpha, de 151 milhões de euros.

A receita trimestral caiu 5,7%, para 2,63 bilhões de euros. O Ebit ajustado recuou para 393 milhões de euros, ante 400 milhões de euros um ano antes. Analistas previam Ebitda ajustado de 403 milhões de euros sobre receita de 2,68 bilhões de euros.

"Isso ocorreu em um cenário de efeitos cambiais adversos significativos, devido à valorização do euro e à fraqueza geral dos mercados, destacando a força de nossos negócios", disse o CEO da Akzo Nobel, Greg Poux-Guillaume.

A empresa agora prevê para o ano Ebitda acima de 1,48 bilhão de euros. Antes, a projeção era de Ebitda ajustado superior a 1,55 bilhão de euros.

