Agro de GO gera 88,3% dos empregos formais no Estado entre janeiro e maio

O setor agropecuário em Goiás gerou 41.304 novos empregos entre janeiro e maio, ou 88,3% das 46.759 admissões totais no Estado, informou em nota a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) goiana. Os dados foram extraídos do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) e validados pelo Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB). Comparado a igual período de 2024, quando houve 43.938 novas admissões no total, houve um aumento de 6,4%. A pasta informa ainda que, com um aumento de 3,5% no número de vínculos ativos, Goiás superou as médias de crescimento de empregos formais tanto do Centro-Oeste (3,2%) quanto do Brasil (2,2%).A secretaria aponta, na nota, que políticas públicas, como a expansão da assistência técnica e o acesso facilitado ao crédito rural, têm contribuído para esse avanço. Além disso, iniciativas como os cursos de produção rural do Crédito Social, o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO Rural) também desempenham papel importante neste cenário. A continuidade dessas ações é vista como um fator crucial para manter o ritmo de crescimento até o fim do ano. *Este conteúdo foi elaborado com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão/Broadcast. Saiba mais em nossa Política de IA.