Ações de China e Hong Kong ampliam ganhos com impulso de projeto de represa do Tibete

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em uma máxima de oito meses nesta terça-feira e o mercado de Hong Kong ampliou os ganhos para um pico de vários anos, impulsionados por empresas de construção e energia após o início das obras de um grande projeto de barragem no Tibete, considerado o maior do mundo.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,612%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,82%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,54%.

O índice Hang Seng subiu para 25.130 pontos, maior patamar desde novembro de 2021, enquanto o CSI300 atingiu seu ponto mais forte desde novembro de 2024.

Algumas ações de construção e energia ampliaram as altas depois que a China anunciou no fim de semana o início da construção de uma barragem hidrelétrica de US$170 bilhões no Tibete.

A Anhui Conch Cement e a Power Construction Co. of China, listadas em Xangai, atingiram a máxima diária de 10%.

A diminuição das tensões entre os Estados Unidos e a China, a pressão de Pequim para que os fundos de longo prazo invistam em ações e a confiança renovada no setor industrial do país melhoraram o sentimento, observou disse Ting Lu, economista-chefe da Nomura para a China.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,11%, a 39.774 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,27%, a 3.169 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 1,51%, a 22.987 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,03%, a 4.208 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,10%, a 8.677 pontos.