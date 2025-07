Ônibus de turismo tomba com 33 passageiros em SC e deixa um morto e feridos

Um ônibus de turismo com 33 pessoas a bordo tombou na madrugada de hoje na BR-101, na altura do município de Laguna, no litoral sul de Santa Catarina.

O que aconteceu

Veículo de dois andares da companhia Expresso Nordeste saiu da pista, bateu em poste e capotou. A ocorrência foi registrada no quilômetro 297 da rodovia, pouco depois das 4h, segundo o Corpo de Bombeiros do estado.

Homem de 60 anos ficou preso às ferragens e morreu no local. Ainda segundo os bombeiros, outras três pessoas ficaram feridas: uma mulher de 48 anos, uma criança de 8 e um homem. Este último, que não teve a idade divulgada, foi o único entre os feridos que apresentava "sinais vitais alterados". Todos foram encaminhados para hospitais da região.

Demais pessoas que estavam no ônibus não apresentaram ferimentos. A ocorrência foi atendida por dois caminhões e três ambulâncias dos bombeiros, com o apoio da CCR ViaCosteira, que administra a rodovia, da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e do Samu.

Via marginal da BR-101 no local do acidente foi interditada. Segundo a concessionária, no momento da publicação desta reportagem, o tráfego na região está normal.