Cálcio não é bom só para os ossos: mineral ajuda até na memória

O cálcio é o mineral mais abundante no organismo, sendo responsável por 1 a 2% do peso do corpo. Ele é essencial para o bom funcionamento da nossa saúde, atuando em ossos, músculos, sangue e até mesmo no cérebro.

Manter uma alimentação saudável, tomar sol e praticar exercícios físicos são maneiras simples —e mais recomendadas do que a ingestão de suplementos— de manter os níveis do mineral em quantidades ideais no organismo.

Algumas das atuações do mineral são:

1. Dentes e ossos fortes: o cálcio atua diretamente na mineralização de dentes e ossos. Além de ajudar na produção, sua presença ajuda a torná-los fortes e densos, o que, no caso dos ossos, pode ajudar a prevenir fraturas e osteoporose.

2. Função muscular: o mineral ajuda os músculos a se contraírem e relaxarem adequadamente, o que é importante para as funções do corpo como um todo e envolve desde ações como a respiração até a caminhada ou levantamento de pesos, por exemplo.

3. Coagulação do sangue: o mineral também está envolvido no processo de coagulação do sangue. Ajuda as plaquetas, que são células sanguíneas envolvidas na coagulação, a se unirem e formarem coágulos quando necessário.

4. Função cerebral: o cálcio desempenha um papel crucial no cérebro humano. Ele influencia a liberação de neurotransmissores, a excitabilidade neuronal e até mesmo processos de longo prazo como a memória. Além disso, sem cálcio suficiente, a função nervosa pode ser interrompida, levando a problemas como cãibras musculares e dormência ou formigamento nos dedos das mãos e dos pés.

Carência de cálcio traz várias consequências

A falta de cálcio pode causar raquitismo e osteomalácia. Raquitismo é uma doença que ocorre em crianças e adolescentes, resultante da falta de mineralização do osso recém-formado. Em uma grave deficiência, os baixos níveis de cálcio intracelular em nervo e músculo podem fazer com que ocorra convulsões musculares.

Já na osteomalácia ocorre uma desmineralização progressiva, provocando dores nos ossos e deformidade do esqueleto, com fraqueza muscular. Tanto o raquitismo como a osteomalácia podem estar relacionados com a falta de vitamina D devido à exposição solar inadequada. Isso porque a vitamina D na sua forma ativa tem função de transporte de cálcio.

Deficiências mais severas podem causar osteopenia e osteoporose.

Os sintomas mais comuns da deficiência de cálcio são:

Dores e espasmos musculares;

Sensação de formigamento ao redor da boca e nos dedos das mãos e dos pés;

Cáries dentais;

Unhas quebradiças;

Cabelos e pele opacos;

Intolerância ao frio;

Insônia;

Hipertensão.

Excesso também é ruim

Por outro lado, o excesso de cálcio no corpo pode causar vários problemas à saúde, incluindo:

Pedras nos rins: os níveis elevados de cálcio na urina podem levar à formação de pedras nos rins.

os níveis elevados de cálcio na urina podem levar à formação de pedras nos rins. Hipercalcemia (excesso de cálcio no sangue): uma condição geralmente causada por hiperatividade nas quatro pequenas glândulas do pescoço (glândulas paratireoides). Os sintomas incluem fadiga, náusea, constipação e confusão.

uma condição geralmente causada por hiperatividade nas quatro pequenas glândulas do pescoço (glândulas paratireoides). Os sintomas incluem fadiga, náusea, constipação e confusão. Problemas cardiovasculares: o excesso de cálcio pode levar à calcificação das artérias, o que pode aumentar o risco de ataque cardíaco e derrame.

o excesso de cálcio pode levar à calcificação das artérias, o que pode aumentar o risco de ataque cardíaco e derrame. Absorção prejudicada de outros minerais: a ingestão excessiva de cálcio pode interferir na absorção de outros minerais, como ferro e zinco, causando deficiências.

a ingestão excessiva de cálcio pode interferir na absorção de outros minerais, como ferro e zinco, causando deficiências. Calcificação de tecidos moles: depósitos de cálcio podem se acumular em tecidos moles, como rins e pulmões, levando a danos nos tecidos.

Quais são as quantidades ideais de cálcio no organismo?

Para adolescentes, ainda em fase de crescimento, 1.300 mg/dia é a quantidade ideal de consumo.

Já para adultos saudáveis, 1.000 mg/dia bastam.

Para idosos acima de 65 anos, que naturalmente têm mais dificuldade de absorção pelas mudanças no organismo provocadas pela idade, são necessários 1.500 mg/dia.

Alimentos com mais cálcio

Laticínios (como leite, queijo e iogurte)

Feijão

Grão-de-bico

Tofu

Folhas verde-escuras (couve, rúcula, espinafre)

Mamão-formosa

Sardinha

Ovo

Gergelim

Castanha-do-pará

Amêndoas

