Zelenskiy diz que haverá novas negociações de paz na Turquia na quarta-feira

(Reuters) - A próxima rodada de negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia -- a primeira reunião em sete semanas -- está planejada para quarta-feira na Turquia, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, citando o chefe do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia na segunda-feira.

A declaração de Zelenskiy foi feita após seu novo apelo, no início do dia, por um maior impulso nas negociações.

O Kremlin disse que estava esperando por um entendimento sobre a data das conversações, mas reconheceu que os dois lados eram "diametralmente opostos" em suas posições sobre como acabar com a guerra.

"Hoje eu discuti com Rustem Umerov a preparação para uma troca de prisioneiros e outra reunião com o lado russo na Turquia", disse Zelenskiy em seu discurso noturno em vídeo.

"Umerov informou que a reunião está planejada para quarta-feira. Mais detalhes serão divulgados amanhã."

Umerov, anteriormente ministro da Defesa e nomeado secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia na semana passada, liderou as duas primeiras rodadas de negociações com a Rússia.

Uma fonte não identificada havia dito anteriormente à agência de notícias estatal russa Tass que os negociadores poderiam se reunir na Turquia na quinta e na sexta-feira.

Zelenskiy disse mais cedo em uma reunião com seus diplomatas em Kiev: "Precisamos de um impulso maior nas negociações para acabar com a guerra".

Ele acrescentou: "A agenda do nosso lado é clara: o retorno dos prisioneiros de guerra, o retorno das crianças sequestradas pela Rússia e a preparação de uma reunião de líderes".

O presidente russo, Vladimir Putin, que está sob crescente pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, para mostrar progresso no sentido de encerrar o conflito, recusou um desafio anterior de Zelenskiy para encontrá-lo pessoalmente.

Putin tem dito repetidamente que não vê Zelenskiy como um líder legítimo porque a Ucrânia, que está sob lei marcial, não realizou novas eleições quando seu mandato de cinco anos expirou no ano passado.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse: "Há nossa minuta de memorando, há uma minuta de memorando que foi entregue pelo lado ucraniano. Deve haver uma troca de pontos de vista e conversas sobre essas duas minutas, que são diametralmente opostas até agora".

A Ucrânia e a Rússia realizaram duas rodadas de negociações em Istambul, em 16 de maio e 2 de junho, que levaram à troca de milhares de prisioneiros de guerra e dos restos mortais de soldados mortos. Mas os dois lados não fizeram nenhum avanço em direção a um cessar-fogo ou a um acordo para acabar com quase três anos e meio de guerra.

Trump disse na semana passada que imporia novas sanções em 50 dias à Rússia e aos países que compram suas exportações se não houver um acordo antes disso para encerrar o conflito.

