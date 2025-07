X é alvo de investigação por ingerência estrangeira na França; Elon Musk denuncia "agenda política"

Alvo de uma investigação criminal da justiça francesa, a plataforma X, é suspeita de ter manipulado seu algoritmo após acusações de ingerência estrangeira. A rede social de Elon Musk denunciou nesta segunda-feira (21) uma "agenda política" e afirmou ter se recusado a atender às solicitações do Ministério Público de Paris para acesso ao seu algoritmo.

"Com base no que sabemos até agora, a X acredita que essa investigação distorce a legislação francesa para servir a uma agenda política e, no fim das contas, restringir a liberdade de expressão", escreveu o departamento de assuntos públicos da rede social americana, propriedade de Elon Musk, em uma postagem na própria plataforma.

"Por essas razões, a X não atendeu às solicitações das autoridades francesas, como temos o direito legal de fazer", acrescentou.

Segundo a plataforma, as autoridades francesas requisitaram acesso ao seu algoritmo de recomendação, bem como a dados em tempo real sobre todas as postagens dos usuários.

O Ministério Público de Paris informou, em 11 de julho, que havia confiado à polícia militar uma investigação sobre a rede X, enquanto pessoa jurídica, e contra as "pessoas físicas" que a dirigem.

A investigação, conduzida pela Direção Geral da Gendarmaria Nacional (que equivale à Polícia Militar no Brasil), trata "notadamente" de alteração do funcionamento de um sistema de processamento automatizado de dados por organização criminosa, bem como extração fraudulenta de dados de tal sistema, também por organização criminosa.

A apuração foi aberta após dois relatos recebidos em janeiro, que "apontavam o uso supostamente direcionado do algoritmo da X (ex-Twitter) para fins de ingerência estrangeira", segundo o Ministério Público.

"Responsabilidade"

Um desses relatos partiu do deputado Éric Bothorel, especialista no tema e membro do partido do presidente Emmanuel Macron. Ele alertou a justiça sobre "as recentes mudanças no algoritmo da X, assim como possíveis ingerências em sua gestão desde a aquisição da plataforma por Elon Musk", em 2022.

A X "nega categoricamente" as acusações de manipulação do algoritmo para fins de ingerência estrangeira, chamando a alegação de "totalmente falsa", declarou a plataforma nesta segunda-feira.

"A investigação, iniciada pelo político francês Éric Bothorel, atinge gravemente o direito fundamental da X a um devido processo legal e ameaça os direitos dos nossos usuários à privacidade e à liberdade de expressão", afirmou ainda a empresa, lamentando o envolvimento de dois especialistas designados pelas autoridades francesas, que, segundo ela, seriam hostis à plataforma.

"A participação dessas pessoas levanta sérias dúvidas sobre a imparcialidade, a equidade e as motivações políticas desta investigação", avaliou a rede social.

O deputado Éric Bothorel respondeu à plataforma em comunicado enviado à AFP nesta segunda-feira.

"Seria sensato de sua parte responder à justiça, pois, na França, ninguém está acima da lei", disse ele, dirigindo-se à X. "Não existe liberdade sem responsabilidade e sem controle. A ausência de responsabilidade e de controle coloca a liberdade em risco tanto quanto proibições e censuras. Os direitos humanos e nossas democracias devem estar acima dos direitos das suas máquinas e algoritmos", concluiu.

