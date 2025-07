Wall Street fecha com novos máximos históricos

A Bolsa de Valores de Nova York voltou a alcançar novos máximos históricos nesta segunda-feira (21), no início de uma semana repleta de resultados empresariais e com os investidores fazendo ouvidos moucos à preocupação com a política comercial dos Estados Unidos.

Tanto o índice tecnológico Nasdaq quanto o ampliado S&P 500 alcançaram novos recordes, com alta de 0,38% (20.974,17 pontos) e de 0,14% (6.305,60), respectivamente. Apenas o Dow Jones Industrial fechou próximo da estabilidade (-0,04%).

"O mercado em seu conjunto registrou ganhos generalizados hoje", resumiram os analistas do site Briefing.com.

"A data limite de 1º de agosto para os acordos comerciais não está gerando muita preocupação, com os atores do mercado geralmente otimistas" sobre o que vai acontecer em seguida, indicou José Torres, analista da corretora Interactive Brokers.

O presidente americano Donald Trump estabeleceu o dia 1º de agosto como prazo para que os parceiros comerciais dos Estados Unidos cheguem a um acordo com a Casa Branca sobre as novas tarifas sobre seus produtos.

As conversas com a União Europeia -- bloco ao qual Trump ameaçou recentemente com tarifas de 30% -- receberão atenção especial por parte dos investidores.

Enquanto isso, os operadores do mercado parecem concentrados na temporada de resultados empresariais trimestrais, com mais de 100 empresas do índice S&P 500 que vão publicar seus resultados financeiros esta semana.

A bolsa americana também estará atenta ao discurso desta terça do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central), Jerome Powell.

O Fed, cuja próxima reunião está prevista para 29 e 30 de julho, e Powell são alvos de ataques habituais da administração Trump. Segundo o presidente republicano, o Fed já deveria ter reduzido as taxas de juros em três pontos percentuais para apoiar a economia americana.

"É pouco provável que os juros caiam na semana que vem [...], mas acho que será difícil resistir a um corte daqui até a reunião de setembro", observou Christopher Low.

No mercado de renda fixa, o rendimento dos títulos do Tesouro americano com vencimento em dez anos caiu para 4,37% por volta das 20h15 GMT (17h15 em Brasília), contra 4,41% do fechamento de sexta-feira.

Já entre as ações, o grupo de soluções para pagamentos Block (Cash App, Square) brilhou (+7,22%, para 78,08 dólares) após o anúncio de que passará a integrar o S&P 500 em 23 de julho.

