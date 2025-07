Wall Street abre em alta com balanços de tecnologia e comércio no foco

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta segunda-feira, com os investidores recebendo bem as perspectivas de novos acordos comerciais para dar início a uma semana repleta de balanços de gigantes da tecnologia que poderão ditar o próximo movimento do mercado.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,06% na abertura, para 44.368,4 pontos. O S&P 500 avançava 0,13%, a 6.304,74 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha alta de 0,31%, para 20.960,33 pontos.

(Reportagem de Nikhil Sharma em Bengaluru)