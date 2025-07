Trump não criticou Moraes e STF em vídeo; áudio foi modificado por IA

Publicações nas redes sociais enganam ao compartilhar um vídeo no qual Donald Trump fala em português e critica o ministro Alexandre de Moraes e o STF (Supremo Tribunal Federal).

O áudio foi manipulado com o auxílio de inteligência artificial. No vídeo original, o presidente dos Estados Unidos fala sobre o bombardeio do país ao Irã e em momento algum cita Moraes, o STF ou o Brasil.

O que diz o post

A publicação traz um vídeo no qual Trump se aproxima de um púlpito, seguido pelo vice-presidente J.D. Vance, pelo secretário de Estado, Marco Rubio, e pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth. Uma voz similar ao republicano diz o seguinte discurso em português: "O mundo já entendeu que Alexandre de Moraes e seus cúmplices do Supremo Tribunal Federal nos últimos seis anos destruíram a Constituição, a democracia e as instituições e passaram a oprimir o povo brasileiro com o objetivo de instaurar, através do uso da força, o comunismo chinês no Brasil".

Na declaração, os ministros do STF são classificados como "ditadores psicopatas inimigos da pátria e do povo brasileiro" e acusados de vários crimes, tais como "golpe de Estado, alta traição ao país e ao povo, violação da Constituição e da democracia, corrupção, ligação com o crime organizado e censura sistemática aos conservadores de direita".

Por que é falso

Áudio foi alterado por IA. O UOL Confere usou o Hive Moderation, especializado na identificação de manipulações digitais de conteúdos, para analisar o vídeo compartilhado pelas publicações enganosas. A ferramenta indicou 99,8% de probabilidade de o áudio ter sido adulterado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial (abaixo).

Conteúdo usado em posts enganosos traz inscrição de app de IA. É possível notar que o vídeo compartilhado pelas peças enganosas contém os termos "DreamFace" e "Animated with AI" (animado por inteligência artificial, em tradução livre). O DreamFace é um aplicativo que permite a criação de vídeos, fotos e avatares com o auxílio de IA (aqui, em inglês).

Não há registro de críticas de Trump feitas em vídeo falso. Uma busca no Google tanto em português (aqui) como em inglês (aqui) por termos utilizados nas peças desinformativas não trazem qualquer resultado.

Em vídeo original, Trump fala sobre bombardeio dos EUA ao Irã. Uma busca reversa permite chegar ao conteúdo original, veiculado em 21 de junho (aqui e abaixo, em inglês). Nele, Trump faz um pronunciamento sobre os ataques a três instalações nucleares do Irã, em meio ao conflito do país persa com Israel. O republicano classificou a ofensiva como "sucesso militar espetacular" e disse que "ou haverá paz ou haverá tragédia para o Irã" (aqui). Em momento algum do seu discurso Trump cita Moraes, o STF ou a política brasileira (aqui).

Viralização. Um post no Facebook tinha mais de 35 mil curtidas, 4.800 comentários e 658 mil visualizações até hoje.

Este conteúdo também foi checado pela AFP, Aos Fatos e g1.

