Vice-presidente da Índia renuncia por motivos de saúde

(Reuters) - O vice-presidente da Índia, Jagdeep Dhankhar, renunciou ao cargo nesta segunda-feira por motivos de saúde.

Dhankhar, de 74 anos, atuou como vice-presidente da Índia desde agosto de 2022.

O vice-presidente ocupa o cargo por cinco anos.

"Para priorizar os cuidados com a saúde e seguir as orientações médicas, renuncio ao cargo de vice-presidente da Índia, com efeito imediato", disse Dhankhar em uma carta ao presidente do país, Droupadi Murmu, publicada no X.

Na Índia, o vice-presidente ocupa o segundo cargo constitucional mais alto, além de comandar a Câmara alta do Parlamento. O vice-presidente também atua como presidente do país se houver vacância temporária.

(Reportagem de Rajveer Singh Pardesi em Bengaluru)