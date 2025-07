Ucrânia realiza buscas e prisões de servidores anticorrupção

Por Max Hunder

Kiev (Reuters) - Os serviços de segurança ucranianos prenderam integrantes da principal agência anticorrupção do país nesta segunda-feira e realizaram dezenas de buscas, em uma repressão que, segundo a agência, foi longe demais e efetivamente encerrou toda a sua missão.

O órgão de segurança SBU disse que havia prendido um integrante da Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia por suspeita de ser um espião russo e outro por suspeita de vínculos comerciais com a Rússia. Outros servidores da NABU tinham vínculos com o partido banido de um político ucraniano fugitivo, disse o SBU.

Mas a NABU, que tem constrangido altos funcionários do governo com alegações de corrupção, disse que a repressão foi além das questões de segurança do Estado para cobrir alegações não relacionadas, como acidentes de trânsito ocorridos há anos.

A organização de combate à corrupção Transparência Internacional disse que as buscas mostraram que as autoridades estavam exercendo "pressão maciça" sobre os combatentes da corrupção na Ucrânia.

A NABU disse que pelo menos 70 buscas foram realizadas por várias agências de segurança ucranianas em conexão com 15 de seus integrantes, e que essas buscas ocorreram sem a aprovação de um tribunal.

"Na grande maioria dos casos, os motivos para essas ações são o envolvimento de indivíduos em acidentes de trânsito", disse o comunicado, embora também tenha acrescentado que alguns dos casos se referiam a ligações com a Rússia.

Embora o risco de infiltração russa "permaneça relevante", isso não pode ser uma justificativa para "interromper o trabalho de toda a instituição", disse a NABU em um comunicado.