TV russa mostra adolescentes na "maior fábrica de drones do mundo" fazendo armas para atacar Ucrânia

Por Andrew Osborn

MOSCOU (Reuters) - Uma fábrica russa, descrita por seu diretor como a maior fabricante de drones de ataque do mundo, foi mostrada no canal de TV do Exército russo com adolescentes ajudando a fazer drones kamikaze para atacar a Ucrânia.

A filmagem, em um documentário transmitido pelo canal Zvezda no domingo, mostrou centenas de grandes drones suicidas Geran-2 pretos e completos em fileiras dentro da instalação, que tem sido alvo de drones ucranianos de longo alcance.

A Ucrânia diz que a Rússia tem usado os drones Geran para aterrorizar e matar civis em locais como a capital Kiev, onde os moradores costumam se abrigar em estações de metrô durante os ataques.

A Rússia afirma que seus ataques com drones e mísseis visam apenas alvos militares ou relacionados a militares e nega ter como alvo deliberado civis, dos quais mais de 13.000 foram mortos na Ucrânia desde o início da guerra em 2022, segundo as Nações Unidas.

O Zvezda disse que a fábrica de Alabuga, na região russa do Tatarstão, convidou alunos para estudar em uma escola que a fábrica administra nas proximidades, uma vez que tivessem concluído o nono ano (14-15 anos), para que possam estudar a fabricação de drones lá e depois trabalhar na fábrica quando terminassem a graduação.

Jovens trabalhadores, inclusive adolescentes, foram mostrados com os rostos desfocados, estudando telas de computador ou fabricando e testando componentes individuais ou montando drones.

Timur Shagivaleyev, diretor geral da fábrica, não divulgou números detalhados da produção. Mas ele disse ao Zvezda que o plano inicial era produzir "vários milhares de drones Geran-2" e que a fábrica agora estava produzindo nove vezes mais do que isso. Ele não mencionou a que período os números se referiam.

Um instituto russo próximo ao governo sugeriu, no mês passado, que a produção de drones na Rússia havia aumentado 16,9% em maio, em comparação com o mês anterior, depois que o presidente Vladimir Putin pediu que a produção fosse intensificada.

Putin disse em abril que mais de 1,5 milhão de drones de vários tipos haviam sido produzidos no ano passado, mas que as tropas russas que lutavam na linha de frente na Ucrânia precisavam de mais.

USO DE DRONES EM GRANDE ESCALA

Ambos os lados têm mobilizado drones em grande escala, usando-os para detectar e atingir alvos não apenas no campo de batalha, mas muito além das linhas de frente.

O Zvezda afirmou que a fábrica de Alabuga tem seu próprio campo de testes de drones e mostrou fileiras de caminhonetes RAM dos EUA estacionadas carregando drones Geran-2.

Também mostrou uma delas lançando um drone.

Em maio, a Rússia exibiu na Praça Vermelha, em Moscou, drones de combate que suas forças usam na guerra na Ucrânia, o que a TV estatal disse ser a primeira vez.

O projeto do Geran-2, que tem um alcance conhecido de pelo menos 1.500 km, teve origem no Irã, onde uma versão anterior foi fabricada. Eles têm sido usados para atingir a infraestrutura de energia ucraniana.

O Zvezda colocou o documentário com uma música animada, parte de sua missão de manter os russos interessados e apoiando a guerra.

A fábrica faz parte da chamada Zona Econômica Especial de Alabuga, que fica perto da cidade de Yelabuga, a mais de 1.000 km da fronteira com a Ucrânia.