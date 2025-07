Tentaremos plantar semente do diálogo, diz senador sobre missão aos EUA

A missão que viajará aos Estados Unidos para se reunir com congressistas pretende deixar aberto um canal de diálogo para solucionar a questão do tarifaço imposto por Donald Trump, disse o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores, em entrevista ao UOL News hoje.

Além de Trad, outros sete senadores fazem parte da comissão temporária. O grupo conversará com parlamentares dos EUA sobre a crise comercial entre os dois países.

Nossa expectativa não é atravessar a função do Ministério das Relações Exteriores, tampouco do vice-presidente [Geraldo Alckmin], que foi empoderado para resolver isso, mas abrir um canal de diálogo tranquilo e equilibrado com os parlamentares americanos.

A relação entre Brasil e EUA não pode ficar fria dessa forma. Estamos ancorados em mais de 200 anos de relações diplomáticas com os EUA em relação aos negócios. Temos que procurar nos reaproximarmos e adequarmos essa situação.

Há precedentes de outros países que buscaram diálogo e entendimento e conseguiram chegar a um bom termo. Se ele existe, por que não o buscarmos? É isso o que essa comissão está procurando fazer.

Vamos fazer nossa parte. Está muito perto da data limite e reconhecemos isso, mas não deixaremos de plantar uma semente de diálogo, entendimento e equilíbrio para abrir um horizonte e tentar buscar uma solução. Nelsinho Trad, senador (PSD-MS)

Trad admitiu que as conversas poderiam ter ocorrido antes e afirmou que, mesmo em cima da hora, há um aceno para que a questão das taxas extras seja resolvida.

Estamos com essa linha de pressão por conta da data. A partir do momento em que fizemos a interlocução com nossa contraparte americana, foi sugerido irmos nos dias 28, 29 e 30. É a última semana em que eles estarão lá antes do recesso deles.

Eles sugeriram essa data, mesmo após argumentarmos sobre a tarifa começar a funcionar em 1º de agosto. Quem nos receberá sugeriu essa data e temos que dançar conforme a música. Não temos outra alternativa.

O importante é que foi dado um sinal positivo de que podemos ir e eles estão prontos para nos ouvir. Exerceremos a diplomacia e faremos a interlocução no âmbito do Legislativo para diminuir a temperatura. Será um grande feito se conseguirmos isso.

Procuraremos mostrar que o Brasil está afeito ao diálogo e querendo conversar de uma maneira equilibrada e sensata para podermos empurrar para frente a data de início dessa sanção ou mesmo estabelecer canais de negociação em blocos. Nelsinho Trad, senador (PSD-MS)

