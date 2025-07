Stellantis vê prejuízo de 2,3 bi de euros no 1º semestre por reestruturação e tarifas dos EUA

Por Giulio Piovaccari e Valentina Za

MILÃO (Reuters) - A Stellantis reportou uma perda preliminar de 2,3 bilhões de euros no primeiro semestre, enfrentando o duplo desafio de renovar suas linhas de produtos na Europa e nos Estados Unidos, enquanto também lida com o impacto das tarifas norte-americanas sobre veículos e peças automotivas.

A Stellantis informou nesta segunda-feira que registrou encargos antes de impostos de 3,3 bilhões de euros no primeiro semestre, à medida que cancelou programas, seguiu provisionando valores para multas ligadas a uma regulação norte-americana de emissões de carbono anterior ao novo governo Trump, ao mesmo tempo que investia mais em carros híbridos populares na Europa e em grandes modelos movidos a gasolina no mercado dos EUA.

Os resultados da montadora foram "piores do que o consenso, mas acreditamos que números fracos já eram esperados", escreveu o analista Philippe Houchois, do Jefferies, em nota a clientes.

Analistas da Bernstein disseram que, apesar da "grande" perda nos lucros, as medidas de reestruturação tomadas pela Stellantis "sugerem ações decisivas".

Dona de um amplo portfólio de marcas, incluindo Fiat, Peugeot, Chrysler e Jeep, a empresa afirmou que as tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, lhe custaram 300 milhões de euros até o momento, levando à redução no envio de veículos e cortes na produção para ajustar os níveis de fabricação.

O prejuízo da Stellantis, em comparação com um lucro líquido de 5,6 bilhões de euros no ano anterior, ressalta os desafios enfrentados pelo novo presidente-executivo, Antonio Filosa, nomeado em maio após o desempenho desastroso da empresa no crucial mercado norte-americano em 2024, que resultou na saída do ex-CEO Carlos Tavares.

Filosa prometeu nesta segunda-feira que 2025 será "um ano de melhoria gradual e sustentável" para a montadora após um "primeiro semestre difícil, com crescentes ventos contrários externos".

"Apesar das dificuldades, também foram seis meses de progresso significativo em comparação com o segundo semestre de 2024", disse ele em carta aos funcionários vista pela Reuters.

As vendas da Stellantis na América do Norte caíram 25% no segundo trimestre em relação ao ano anterior, segundo o comunicado desta segunda-feira, indicando que a montadora ainda tem um longo caminho pela frente.

A Stellantis também disse que estava observando uma demanda fraca na Europa, especialmente para vans.

A receita do primeiro semestre do grupo totalizou 74,3 bilhões de euros, abaixo dos 85 bilhões de euros no primeiro semestre de 2024, mas acima do segundo semestre de 2024, quando a receita totalizou 71,8 bilhões de euros.

A Stellantis divulgará seus resultados finais do primeiro semestre em 29 de julho.

(Reportagem adicional de Enrico Sciacovelli)