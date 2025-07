Secretário do Tesouro dos EUA diz que Fed precisa ser examinado como instituição

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse nesta segunda-feira que o Federal Reserve precisa ser examinado como uma instituição, além de avaliado se tem sido bem-sucedido.

Bessent, falando com a CNBC, se recusou a comentar uma reportagem segundo a qual ele teria aconselhado o presidente Donald Trump a não demitir o chair do Fed, Jerome Powell, dizendo que seria uma decisão do republicano.

Mas ele afirmou que a instituição deveria ser revista, citando o que chamou de "alarmismo sobre tarifas", apesar do surgimento até agora de pouco ou nenhum efeito inflacionário.

"Acredito que o que precisamos fazer é examinar toda a instituição do Federal Reserve e se ela teve sucesso", disse Bessent, acrescentando que faria um discurso no banco central dos EUA na noite desta segunda-feira, no início de uma conferência regulatória.

"Se estivéssemos na (Administração Federal de Aviação) e cometêssemos tantos erros, voltaríamos e analisaríamos o porquê. Por que isso aconteceu?", disse ele. "Todos esses doutores lá, não sei o que eles fazem."

Trump criticou Powell repetidamente e o incentivou a renunciar devido à relutância do banco central em implementar cortes nas taxas de juros. Nos últimos dias, o presidente também criticou uma reforma de US$2,5 bilhões na sede do Fed em Washington, que excedeu o orçamento, sugerindo que pode haver fraude envolvida e que isso poderia ser um motivo para demitir Powell.

Na semana passada, Powell respondeu às demandas de um funcionário do governo Trump por informações sobre os estouros de orçamento do projeto, dizendo que ele era de grande escopo e envolvia uma série de melhorias de segurança e remoções de materiais perigosos.

Bessent não quis comentar sobre previsões de que os mercados financeiros dos EUA poderiam entrar em colapso se Powell fosse demitido.

O mandato de Powell como chair termina em maio de 2026.

