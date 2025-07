Saída de Bolsonaro da Câmara tem mesa quebrada e Nikolas sangrando

A passagem de Jair Bolsonaro (PL) pela Câmara gerou confusão. O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) teve o rosto cortado no meio do tumulto e uma mesa foi quebrada no empurra-empurra.

O que aconteceu

A imagem da tornozeleira do ex-presidente era buscada por fotógrafos e cinegrafistas. Dezenas deles se amontoaram na porta da liderança do PL na Câmara e cercaram Bolsonaro logo que ele apareceu. Começou um empurra-empurra.

Nikolas dava entrevistas para jornalistas no corredor que leva à sala da liderança do partido. O deputado estava no caminho e foi ferido no tumulto. Ele publicou um stories mostrando um corte abaixo do olho esquerdo. "Senti como se fosse um celular."

Na postagem, o parlamentar declarou que sangrou. Nikolas ressaltou que já estava tudo bem e no começo da noite, quando deixou a Câmara, o olho não estava inchado.

Saiu sangue e tudo. Mas porque no olho qlq coisa que você faz sai muito sangue, mas tá tudo bem. Não sei se foi proposital ou se foi sem querer.

Nikolas Ferreira (PL-MG)

Mesa é estilhaçada na Câmara na saída de Bolsonaro da Câmara Imagem: Felipe Pereira/UOL

Mesa quebrada

O tumulto avançou pelo salão verde, onde fica a entrada para o plenário. Bolsonaro estava envolto por cinegrafistas, fotógrafos e assessores que fixavam os olhos na tela de seus equipamentos.

Eles não viram uma mesa de vidro e um profissional caiu em dela. Outras pessoas caíram por sobre o profissional. O estrondo foi ouvido e pessoas pediram cuidado.

Bolsonaro passou pelo lado e seguiu para escada que leva à saída do prédio. No local, o ex-presidente levantou a calça, mostrou a tornozeleira e disse. "É um símbolo da máxima humilhação".