Rússia afirma buscar coordenação de nova rodada de negociações de paz com a Ucrânia

O governo russo anunciou, nesta segunda-feira (21), que está buscando definir datas para uma terceira rodada de negociações de paz com a Ucrânia, dias depois da proposta feita por autoridades ucranianos de celebrá-las esta semana.

"Assim que houver um acordo final sobre as datas, informaremos imediatamente", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à imprensa, afirmando que "há muito trabalho diplomático pela frente", visto que ambas as partes têm posições "diametralmente" distintas.

O anúncio ocorre após o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, informar no sábado que seu governo propôs à Rússia a organização e uma nova rodada de diálogos de paz nesta semana, em uma tentativa de reiniciar negociações estagnadas desde o início de junho.

As duas rodadas de negociações anteriores, em Istambul, não selaram avanços para um cessar-fogo, mas um acordo para trocar prisioneiros e devolver corpos de soldados mortos.

"É necessário acelerar o impulso das negociações", disse Zelensky, que também reiterou sua disposição para chegar a um acordo com Putin "para realmente garantir a paz, uma paz duradoura".

Nas negociações do mês passado, a Rússia delineou uma lista com exigências rígidas, entre elas que a Ucrânia cedesse mais territórios e rejeitasse toda forma de apoio militar do Ocidente.

Kiev classificou tal ultimato como inaceitável e questionou o sentido de continuar negociando se Moscou não estiver disposta a fazer concessões.

O Kremlin confirmou no início deste mês que está disposto a continuar suas conversações com a Ucrânia, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu 50 dias à Rússia para alcançar um acordo de paz ou enfrentar sanções.

