Rui: Governo vai 'propor alternativas' à lei do licenciamento ambiental

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou hoje que o governo vai "propor alternativas" ao projeto que cria novas regras para o licenciamento ambiental, aprovado no Congresso na semana passada.

O que aconteceu

A derrubada do licenciamento foi considerada mais uma derrota do governo Lula (PT). Após pressão da bancada ruralista, foram 267 votos a favor e 116 contra, com dois votos de deputados do PT, que disseram ter se confundido.

Rui lamentou que o governo não teve "capacidade de convencimento", mas disse que "não desistiram". "Nós vamos retomar isso. EsTa semana será uma semana de reuniões, onde nós vamos fazer uma leitura da lei que foi votada. E elencar os pontos, despachar com o presidente e nós vamos propor alternativas à lei que foi votada", afirmou o ministro, à imprensa.

O projeto aprovado incluiu dois pontos polêmicos. O primeiro é a autorização da mineração nas novas regras de licenciamento. O setor interfere bastante no meio ambiente.

O outro é uma emenda que pode acelerar a exploração de petróleo na margem equatorial. Proposta pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), ela determina que a resposta sobre licenças ambientais para projetos estratégicos deve ser dada em um ano no máximo.

As alternativas ainda precisam ser batidas com Lula. O presidente tem até 15 dias úteis a partir da aprovação do projeto. Ele pode sancionar ou vetar total ou parcialmente. "Tem pontos que nós vamos ter que reverter numa negociação ou numa medida provisória com o Congresso Nacional e vamos abrir esse diálogo", afirmou Rui.

Será preciso negociar no Congresso em meio a uma tensão entre os Poderes. O resultado deu sequência à série de vitórias imposta por parlamentares representantes do agronegócio sobre a esquerda. A lista inclui, por exemplo, o marco temporal.

"Nós vamos buscar uma solução mediadora porque alguns pontos são muito ruins para o meio ambiente", afirmou Rui. "São muito ruins até, eu diria, para os empresários. Porque, quando você diz, por exemplo, que você não vai ter mais um parâmetro nacional para classificar o que é de baixo, médio e alto risco ambiental, possibilita que cada município tenha uma regra e cada estado tenha uma regra", argumentou.

Ambientalistas chamam a proposta aprovada de "PL da Devastação". ONGs e deputados da esquerda dizem que o projeto facilita a emissão de licenças sem haver compromisso de proteção a florestas, rios, lençóis freáticos e solo. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, já se declarou contra.

A bancada ruralista acredita que haverá judicialização do assunto. Os parlamentares reclamaram que a esquerda não aceita as derrotas e recorre ao STF (Supremo Tribunal Federal) para mudar resultados do plenário. Rui não citou essa possibilidade.