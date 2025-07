Retegui, artilheiro do campeonato italiano, assina com Al-Qadsiah da Arábia Saudita

O atacante ítalo-argentino Mateo Retegui, artilheiro do último campeonato italiano, assinou com o Al-Qadsiah, vindo da Atalanta, anunciou o clube saudita nas redes sociais nesta segunda-feira (21).

"Retegui chegou. Bem-vindo a Khobar", tuitou em sua conta no X o time da cidade portuária do Golfo Pérsico, no centro-leste do Reino.

O centroavante de 26 anos, que foi revelado nas categorias de base de River Plate e Boca Juniors, jogou apenas uma temporada no clube de Bérgamo, ao qual chegou em 2024.

Após sua primeira temporada europeia no Genoa (2023-2024), depois de duas temporadas de sucesso no time argentino Tigre, o jogador natural de San Fernando (Argentina) rapidamente se consolidou como um atacante de nível mundial na Serie A, tornando-se o artilheiro da equipe na temporada passada, com 25 gols. Ele já disputou 20 jogos pela 'Azzurra', tendo marcado seis gols.

Ao contratar Retegui, o Al-Khobar substitui o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, cujo retorno ao Olympique de Marselha foi anunciado por vários veículos da mídia no fim de semana.

Com esse reforço, o Al-Qadsiah, que surpreendentemente terminou em quarto lugar na liga saudita, reafirma suas ambições de entrar na luta pelo título ao lado dos pesos-pesados habituais das grandes cidades, o Al-Ittihad de Jidá (atual campeão), o Al-Hilal (vice-campeão) e o Al-Nassr (terceiro), ambos de Riade.

