Rede D'Or e Fleury negam que tenham alcançado acordo de combinação de negócios

(Reuters) - A rede brasileira de hospitais Rede D'Or e a empresa de diagnósticos médicos Fleury disseram nesta segunda-feira que não chegaram a nenhum acordo para unificar seus negócios, conforme fato relevante emitido por ambas as empresas.

As declarações ocorrem após o colunista Lauro Jardim, no jornal O Globo, informar no domingo que as empresas estariam em negociações sobre uma possível combinação.

A Rede D'Or disse que está permanentemente avaliando oportunidades de expansão de suas linhas de negócio, porém disse que não existem qualquer decisão, proposta ou documentos

celebrados a respeito de eventual transação com a Fleury.

Já a Fleury informou que "não há qualquer decisão da sua administração, tampouco quaisquer compromissos ou documentos celebrados com a Rede D'Or, vinculantes ou não, tendo por objeto uma potencial operação".

De acordo com a reportagem de Jardim, as discussões estariam ocorrendo entre a Rede D'Or e o Bradesco, que é o maior acionista individual da Fleury.

(Por Michael Susin em Barcelona)