Putin anuncia exigência de aprovação do FSB para navios estrangeiros entrarem nos portos russos

MOSCOU (Reuters) - Os navios estrangeiros precisarão da aprovação do serviço de segurança FSB da Rússia para acessar os portos do país, de acordo com um decreto assinado pelo presidente Vladimir Putin.

O decreto diz que a permissão das autoridades portuárias para a entrada de navios estrangeiros precisará ser acordada com o FSB, que é a principal organização sucessora da KGB da era soviética. As novas medidas entraram em vigor imediatamente após a publicação do decreto na segunda-feira.

Anteriormente, as regras de entrada eram definidas pelo Ministério dos Transportes e havia procedimentos especiais em vigor nos portos adjacentes às bases navais, informou a agência de notícias estatal Tass.

A redação do novo decreto deixou claro que ele se aplicará a todos os portos. Não foi especificado nenhum motivo para a mudança.

Os navios russos e as embarcações da "frota fantasma" que Moscou usa para contornar as sanções são examinados de perto pelo Ocidente. Na semana passada, a União Europeia reduziu um teto de preço que busca diminuir as receitas de petróleo da Rússia, e o presidente Donald Trump ameaçou impor sanções adicionais à Rússia e aos compradores de suas exportações, a menos que o país concorde em acabar com a guerra na Ucrânia.

(Reportagem da Reuters)