Projeção do Focus de Selic 2025 atualizada nos últimos 5 dias úteis segue em 15%

A mediana do relatório Focus para a Selic no fim de 2025

permaneceu em 15% pela quarta semana consecutiva, após o Comitê de Política Monetária (Copom) ter elevado a taxa a este nível e afirmado que espera manter a taxa parada por período "bastante prolongado."

"Em se confirmando o cenário esperado, o comitê antecipa uma interrupção no ciclo de alta de juros para examinar os impactos acumulados do ajuste já realizado, ainda por serem observados, e então avaliar se o nível corrente da taxa de juros, considerando a sua manutenção por período bastante prolongado, é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta", afirmou o Copom, no último comunicado.

Considerando apenas as 87 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano também se manteve em 15%.

A mediana para a Selic no fim de 2026 permaneceu em 12,50% pela 25ª semana consecutiva. Levando em conta apenas as 86 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária também continuou em 12,50%.

A projeção para o fim de 2027 continuou em 10,50% pela 23ª semana seguida. A mediana para a Selic no fim de 2028 se manteve em 10,0% pela 30ª semana consecutiva.