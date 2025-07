Prêmio Nossa 2025: voto popular de verdade

Você já deve ter se perguntado quem é que vota nessas eleições nacionais e internacionais de melhores bares, restaurantes e/ou chefs.

Quase sempre é um "colégio eleitoral" de autoridades e especialistas em gastronomia. E aí está o diferencial da segunda edição do Prêmio Nossa de Bares e Restaurantes, do UOL. Haverá uma categoria de Preferidos do Público, numa votação realmente popular.

Nesta edição de 2025, é possível indicar seus estabelecimentos do coração para entrar na disputa em cinco categorias:

Melhor Restaurante Italiano ou Cantina;

Melhor Hamburgueria;

Melhor Pizzaria;

Melhor Boteco;

Melhor Bar para Petiscar.

A primeira fase dessa participação popular é a indicação livre, que já está aberta até 8 de agosto. O formulário para votar está nesta página.

Basta preencher o nome do estabelecimento e uma informação adicional para identificá-lo corretamente (endereço, site ou Instagram do local).

Depois dessa fase livre, virá a Fase 2, na qual os cinco estabelecimentos mais citados na primeira etapa em cada categoria são considerados finalistas do Prêmio Nossa.

Então os cinco mais indicados de cada categoria (que já serão considerados finalistas) serão colocados novamente para votação popular para eleger os vencedores de 2025.

O resultado final com os campeões populares sairá em outubro.

Além das cinco categorias de voto popular, serão definidos outros 17 prêmios eleitos por um júri de 60 pessoas composto de críticos gastronômicos, jornalistas especializados, culinaristas e influenciadores do setor.

Esse júri indicará os campeões nas categorias específicas de bares e de restaurantes e também votará no melhor chef e no melhor bartender de São Paulo.

Leia aqui a matéria sobre as novas categorias populares, E o hotsite do Prêmio Nossa 2025 está neste link.

Gastronomia

Banca de jornal virou bar

As bancas de jornais sofreram muito com a revolução digital da internet. Inúmeras foram extintas em São Paulo e as que sobrevivem se viram obrigadas a recorrer à venda de outros produtos além de jornais e revistas para sobreviver.

Uma transformação mais radical foi a de uma banca de jornal no bairro de Pinheiros (zona oeste). Ela tornou-se um bar que serve ostras e vinhos e tem até discotecagem. É o Fancy Bite.

O atual bar tem para os clientes cadeiras de praia dispostas diante da estrutura da antiga banca.

Esse curioso estabelecimento é diminuto. O cardápio também. As opções são de ostras servidas em duplas com picles, tartare de atum ou uni e ponzu. Há também uma opção gratinada, que leva trufas raladas e bechamel trufada.

Outras comidinhas são os ceviches de atum e ostras, e de atum com leite de tigre de coco com melão. E podem aparecer sushis nos especiais do dia.

Leia aqui a matéria do Guia da Folha sobre o Fancy Bite.

A gente sabe que são falsas, todo mundo sabe. Maraísa Lessa, Designer, 45, que veio de Santa Catarina com a família para fazer compras nas lojas da rua 25 de Março. Ela carregava uma sacola cheia de camisetas ?Tommy Hilfiger? ao ser entrevistada pela Folha de S. Paulo

Polícia

Criminal Minds em SP: a análise da mente contra o crime

São Paulo tem o primeiro laboratório do país de perfilamento criminal, que funciona de forma parecida com o que fazem agentes especializados do FBI na série de TV "Criminal Minds", bem conhecida de quem gosta do gênero policial científico.

O setor foi criado há um ano dentro do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) da polícia civil paulista.

A equipe se debruça sobre cenas de crimes violentos em busca de respostas sobre o que aconteceu. E, se tudo der certo nesse trabalho difícil, consegue desvendar crimes complicados.

Christian Costa, psicólogo criminal e coordenador do setor criado há um ano, explica que o perfilamento consiste em voltar na cena e fazer um breve desenho de como pode ter sido a dinâmica dos fatos, revelando o comportamento e o processo de decisão do autor.

Para isso, é preciso primeiro entender a mente de criminosos. Christian visitou presídios brasileiros durante 15 anos e realizou mais de 6.000 entrevistas para catalogar o comportamento de infratores.

''A gente aprende sobre o perfilamento criminal no presídio. É ouvindo o preso dizer por que ele fez, porque aquela vítima e por que daquele jeito'', contou Christian, que desenvolveu um método de análise que guia suas atividades.

Leia reportagem completa no UOL.

Sem teto

A vida difícil de quem mora embaixo do Minhocão

Uma reportagem bem humana do UOL se concentrou em contar como é o dia a dia de quem mora debaixo do elevado João Goulart, o popular Minhocão, no centro de São Paulo.

"Nunca vi São Paulo como está agora, muita gente na rua", disse Renato Izidio, 35, há dois anos em situação de rua. Ele sonha em poder voltar a ter condições de alugar pelo menos um quartinho para morar.

As vidas de Renato e de outros em situação de rua retratados na reportagem é cheia de reveses e batalhas no dia a dia. Desde se livrar de vícios com a ajuda de serviços de assistência social até se proteger de roubos cometidos por outros sem teto menos solidários.

E, especialmente agora no primeiro inverno mais digno do nome em muitos anos na capital, há o frio congelante nas longas noites.

Nenhum resumo vai conseguir abranger o que a reportagem conta. Leia o texto completo no UOL.

Serviço ao público

Até dentadura no Achados e Perdidos no Metrô

São, em média, 8 mil objetos perdidos por mês nos vagões e estações do Metrô de São Paulo. Mas tudo isso fica à disposição dos donos na Central de Achados e Perdidos, que funciona na estação Sé, no centro, que funciona há 50 anos, desde a inauguração do sistema de trens da cidade.

Segundo reportagem do UOL, estima-se que apenas 35% do que é perdido no Metrô seja devolvido aos donos. Isso apesar dos esforços dos funcionários do setor, que tentam encontrar as pessoas por telefone, e-mail e até por carta.

Depois de 60 dias disponíveis, objetos são retirados do departamento e encaminhados objetos e valores em dinheiro são encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. Documentos vão para os órgãos emissores.

Curiosamente, quem encontra algo perdido na rua acaba levando ao Achados e Perdidos do Metrô para colaborar.

"É comum pessoas que perdem ou encontram objetos fora do metrô trazerem para cá", conta Gildo Prado, chefe de departamento no Metrô de São Paulo. "Dia desses, uma mulher foi assaltada num carro de aplicativo e veio procurar na central. Ela achou a bolsa e os documentos."

Na vitrine do guichê, a reportagem observou a presença de vários itens. Nenhum mais inusitado que uma prótese dentária - como é que alguém perde a própria dentadura e não percebe na hora?...

Leia a matéria completa no UOL.

Trânsito

O radar campeão de multas

Sabe onde está o radar que mais registra multas por excesso de velocidade, desrespeito ao rodízio e tráfego proibido de caminhões na cidade de São Paulo?

É o radar localizado na avenida Prestes Maia, 913, bem pertinho da estação Luz do Metrô, no centro.

Segundo apuração do UOL Carros, esse único radar registrou 32.342 infrações de motoristas só no primeiro trimestre de 2025. Uma média de 360 multas por dia nesse período.

Em relação ao mesmo período em 2024, houve um crescimento de 140% no número de infrações flagradas pelo mesmo radar.

Os 5 radares campeões de multa na capital paulista, segundo o levantamento, são:

Av. Prestes Maia, 913 - 32.342 infrações

Av. Embaixador Macedo Soares, 10.001 (Marginal Tietê) - 19.068 infrações

Rua Heitor Penteado, próximo à rua Cristiano Viana - 15.740 infrações

Av. Santos Dumont, próximo à rua Rodolfo Miranda - 15.473 infrações

Marginal Pinheiros próximo à ponte Eusébio Matoso - 14.555 infrações

Leia a matéria completa do UOL Carros.