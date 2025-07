Premiê japonês Ishiba promete permanecer no cargo após derrota contundente em eleições

Por John Geddie e Tim Kelly

TÓQUIO (Reuters) - O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, prometeu permanecer no cargo na segunda-feira, depois que sua coalizão governista sofreu uma derrota contundente nas eleições para a câmara alta, levando alguns de seu próprio partido a duvidar de sua liderança, enquanto a oposição ponderava sobre uma moção de desconfiança.

O primeiro-ministro disse em uma entrevista coletiva que permanecerá para supervisionar as negociações tarifárias com os Estados Unidos e outros assuntos urgentes, como o aumento dos preços ao consumidor que está pressionando a quarta maior economia do mundo.

"Permanecerei no cargo e farei tudo o que estiver ao meu alcance para traçar um caminho para resolver esses desafios", declarou Ishiba, acrescentando que pretende falar diretamente com o presidente dos EUA, Donald Trump, o mais rápido possível e apresentar resultados tangíveis.

No entanto, analistas dizem que seus dias podem estar contados, já que ele também perdeu o controle da câmara baixa, a mais poderosa, nas eleições do ano passado, e perdeu votos no domingo para os partidos de oposição que prometem cortar impostos e endurecer as políticas de imigração.

"A situação política tornou-se fluida e pode levar a uma mudança de liderança ou à reformulação da coalizão nos próximos meses", disse Norihiro Yamaguchi, economista-chefe da Oxford Economics para o Japão.

Os investidores temem que a administração de Ishiba esteja agora mais sujeita aos partidos de oposição que defendem cortes de impostos e gastos com bem-estar social que o país não pode arcar.

O líder de 68 anos afirmou que não tem planos de expandir sua coalizão, mas que trabalhará com os partidos de oposição para atender às preocupações dos eleitores em relação à inflação. No entanto, ele advertiu que as mudanças tributárias não forneceriam a ajuda imediata de que as famílias precisam.

Os mercados no Japão estavam fechados para um feriado na segunda-feira, embora o iene tenha se fortalecido e os futuros do Nikkei tenham subido ligeiramente, já que os resultados das eleições pareciam estar precificados.

Além da ansiedade econômica, a falta de progresso de Ishiba em evitar as tarifas que serão impostas por seu maior parceiro comercial, os Estados Unidos, em 1º de agosto, parece ter frustrado alguns eleitores.

"Se o partido governista tivesse resolvido uma dessas questões, ela (sua taxa de aprovação) teria subido, mas não sentimos nada e parece que os EUA continuarão a nos pressionar", disse Hideaki Matsuda, um gerente de empresa de 60 anos, do lado de fora da movimentada estação de Shinjuku, em Tóquio, na manhã de segunda-feira.

O negociador-chefe de tarifas do Japão, Ryosei Akazawa, partiu para negociações comerciais em Washington na manhã de segunda-feira, sua oitava visita em três meses.

GANHOS DA EXTREMA-DIREITA

O Partido Liberal Democrático (LDP) de Ishiba, que governou o Japão durante a maior parte de sua história no pós-guerra, e o parceiro de coalizão Komeito obtiveram 47 assentos, menos do que os 50 assentos necessários para garantir a maioria na câmara alta de 248 assentos em uma eleição em que metade dos assentos estava em disputa.

O líder do principal partido de oposição, o Partido Democrático Constitucional (CDPJ), Yoshihiko Noda, disse no domingo que está considerando a possibilidade de apresentar um voto de desconfiança contra o governo de Ishiba, uma vez que o resultado mostrou que ele não tem a confiança dos eleitores.

O CDPJ obteve 22 cadeiras na votação, ficando em segundo lugar.

Alguns parlamentares seniores do LDP também estavam expressando discretamente dúvidas sobre a permanência de Ishiba, de acordo com relatos da mídia local na segunda-feira.

O partido de extrema-direita Sanseito registrou os maiores ganhos da noite, adicionando 14 cadeiras a uma eleita anteriormente.

Lançado no YouTube durante a pandemia, espalhando teorias da conspiração sobre vacinas e uma cabala de elites globais, o partido encontrou um apelo mais amplo com sua campanha "Japoneses Primeiro" e avisos sobre uma "invasão silenciosa" de estrangeiros.

(Reportagem de John Geddie, Tim Kelly, Kevin Buckland, Rikako Maruyama e Hiromi Tanoue em Tóquio)