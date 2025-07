Musculação não é o único: 3 treinos para ganhar força e outros 'poderes'

Quem leva uma vida sedentária pode sofrer na velhice com a sarcopenia, uma condição que leva a um processo de perda de massa muscular. O treinamento de força para o combate à sarcopenia é fundamental, e a musculação tradicional, com halteres, anilhas e aparelhos, ainda é uma das formas mais comuns e indicadas de exercitar a musculatura, mas não é a única.

Diversos métodos, dentro ou fora da academia, com ou sem pesos, são capazes de proporcionar ganho muscular, flexibilidade, mobilidade, resistência e força.

Veja alguns exemplos:

Imagem: Getty images

1. Calistenia

A calistenia é um método que pode ser usado em diferentes lugares: na academia, em casa ou parques. Seus treinos consistem no uso do peso corporal, não necessitando de aparelhos, halteres e anilhas. Os exercícios podem ser complexos, usando barras e argolas, ou simples, como flexão de braços, agachamento e prancha abdominal.

Para avaliar os resultados da calistenia, pesquisadores brasileiros submeteram voluntários a sessões de treinamento calistênico, estudando a capacidade de salto, agilidade, força isométrica e resistência intermitente.

No grupo experimental, foram observadas diferenças na composição corporal e a análise das variáveis antropométricas mostrou aumento significativo na massa magra, além de diminuição significativa no percentual de gordura corporal.

Imagem: iStock

2. Crossfit

O crossfit é uma prática dinâmica e que reúne uma série de exercícios que trabalham capacidades aeróbicas, de força e resistência muscular. Como regra, as aulas têm três partes: aquecimento, exercícios técnicos e WOD ou Workout Of The Day (exercício do dia).

O crossfit é uma prática com muitas variações e similar ao treino funcional. E, diferentemente da musculação tradicional que isola grupos musculares e trabalha apenas força, no treinamento funcional/crossfit, é trabalhado o condicionamento físico.

Imagem: iStock

3. Pilates

O pilates é uma técnica de exercício que melhora a capacidade cardiovascular, pulmonar e também muscular, ajudando a tonificar e definir o corpo. Os treinos favorecem o fortalecimento muscular e a flexibilidade, com movimentos de resistência e isometria (estáticos). Usa também acessórios específicos, como faixas, elásticos e bolas.

O pilates é bom para a força funcional, estabilidade articular e consciência corporal.

Embora os equipamentos de pilates não propiciem um ganho de força tão grande quanto os de musculação, a combinação entre pilates e musculação é ideal para quem deseja resultados mais amplos.

*Com informações de reportagens publicadas em 30/08/2021 e 17/06/2025