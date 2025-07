Parlamentar republicana reitera pedido de investigação do chair do Fed, diz Fox News

WASHINGTON (Reuters) - A deputada republicana dos Estados Unidos Anna Paulina Luna cumpriu sua ameaça da semana passada de levar o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, ao Departamento de Justiça, informou a Fox News nesta segunda-feira, em meio às constantes reclamações do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre o chefe do banco central.

O encaminhamento não significa que nenhuma acusação criminal será registrada contra Powell.

(Texto de Susan Heavey)