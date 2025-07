OpenAI e Reino Unido assinam novo acordo de IA para ampliar segurança e infraestrutura

(Reuters) - O governo do Reino Unido disse que assinou uma parceria estratégica com a OpenAI nesta segunda-feira, com planos para expandir as colaborações em pesquisa de segurança de inteligência artificial e explorar o investimento em infraestrutura de IA, como centros de dados.

A startup de IA apoiada pela Microsoft também vai expandir seu escritório em Londres, aumentando equipes de pesquisa e engenharia no primeiro endereço internacional da OpenAI, inaugurado há dois anos, segundo um comunicado.

Como parte do acordo, a OpenAI vai compartilhar informações técnicas com o Instituto de Segurança de IA do Reino Unido para aprofundar o conhecimento do governo sobre os recursos de IA e os riscos de segurança.

"A parceria vai explorar onde pode implantar a IA em áreas como Justiça, Defesa e Segurança, e tecnologia educacional, de acordo com os padrões e diretrizes do Reino Unido, para demonstrar a oportunidade de tornar os serviços financiados pelo contribuinte mais eficientes e eficazes", disse o comunicado.

(Reportagem de Juby Babu na Cidade do México)