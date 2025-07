ONG contratou empresa de acusado de ter pago propina na gestão Crivella

Do UOL, no Rio

Na execução do mesmo projeto em que apresentou um documento "assinado" por uma pessoa já morta, a ONG Instituto Realizando o Futuro contratou uma empresa cujo proprietário é acusado de ter pago propina durante a gestão do ex-prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella (Republicanos).

A Plus Play Produção e Eventos já recebeu dois pagamentos de R$ 367 mil —em novembro de 2024 e janeiro deste ano— para realizar eventos do projeto Mais Rio em Movimento, que oferece aulas de esportes gratuitas. A iniciativa é financiada por uma emenda da bancada do Rio de Janeiro, utilizada pelo deputado Carlos Jordy (PL).

O proprietário da empresa, Rodrigo Venâncio Oliveira Fonseca, é acusado pelo Ministério Público de ter dado dinheiro a integrantes da Prefeitura do Rio durante a administração de Crivella, para que outra empresa sua, a Mktplus, tivesse prioridade no recebimento de valores devidos pelo município.

O caso ficou conhecido como "QG da Propina" e levou Crivella à prisão em dezembro de 2020. O ex-prefeito foi libertado em fevereiro de 2021, por decisão do STF.

Inicialmente tramitando na Justiça comum do Rio, o processo foi transferido em 2021 para a Justiça Eleitoral e está atualmente sob análise do TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro).

Fonseca figura entre quase 20 réus acusados de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva.

Em resposta ao UOL, ele afirmou por email que, "em relação à empresa Mktplus e eventuais ações judiciais, cumpre ressaltar que não há qualquer decisão, não estando comprovada qualquer conduta ilícita".

Crivella sempre negou envolvimento em irregularidades, e seus advogados pedem o arquivamento do processo por falta de provas.

Serviços genéricos

Tanto a proposta de preços como as notas fiscais emitidas pela Plus Play no âmbito do Mais Rio em Movimento descrevem os serviços de forma genérica. O projeto é executado pelo Instituto Realizando o Futuro em parceria com a Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro).

Na proposta que resultou na contratação da empresa, a descrição inicial apresenta um trecho sem sentido: "Fonteciagato de que de 200ml e alimentação aos beneficiários".

Farra das ONGs: Documento com relação de itens que deveriam ter sido fornecidos na cerimônia de formatura do Ambiente Jovem Imagem: Reprodução

Esse mesmo texto foi replicado na primeira nota fiscal emitida em novembro de 2024, no valor de R$ 367 mil, referente à realização de 21 eventos.

Não é possível saber, por exemplo, quantos kits de lanche, medalhas, troféus e demais itens incluídos na lista correspondem ao valor de R$ 17.506 cobrado por evento.

Em janeiro de 2025, a empresa recebeu outros R$ 367 mil por mais 21 eventos. A nota fiscal, no entanto, trazia uma descrição ainda mais vaga: "Prestação de serviços de realização de eventos para o Projeto Rio em Movimento".

O UOL não encontrou, nem relatórios públicos nem nas redes sociais do projeto, informações que detalhem como esses eventos foram realizados.

Antes da contratação da Plus Play, o Instituto Realizando o Futuro já havia pago R$ 367 mil à empresa JPB Comércio, em junho de 2024, também por serviços de eventos. A firma estava em nome de um peixeiro, conforme mostrou reportagem do UOL.

'Preços médios de mercado', diz empresa

O UOL conseguiu contato com a Plus Play por meio de um email informado em uma das notas fiscais. O telefone e o email registrados na Receita Federal pertencem à construtora R2X. Rodrigo Fonseca afirmou que a empresa não tem relação com outras firmas e que os dados já foram atualizados junto à Receita.

Sobre os serviços contratados, ele explicou que "embora a descrição fiscal tenha sido registrada de forma genérica, os valores praticados correspondem integralmente à estrutura fornecida em cada evento, cuja organização seguiu planejamento prévio com a contratante, considerando as particularidades de público, território e objetivos pedagógicos e sociais".

Ele acrescentou que "os custos praticados refletem os preços médios de mercado, considerando o porte, a personalização de cada ação e a complexidade logística envolvida".

Já o Instituto Realizando o Futuro afirmou que "os valores pagos às empresas JPB e Plus Play estão diretamente relacionados à complexidade estrutural de cada atividade, que incluiu montagem de equipamentos audiovisuais, palco, iluminação, alimentação, distribuição de brindes e medalhas, brinquedos infláveis e equipe de recreação — compondo um conjunto articulado de ações socioeducativas, culturais e de integração comunitária".

A ONG acrescentou que, além das festividades, os eventos incluíram oficinas, rodas de conversa, encontros extensionistas e atividades formativas para beneficiários, bolsistas e seus familiares.

A Unirio informou que, "até o presente momento, as informações trazidas ao nosso conhecimento pela equipe acadêmica indicam a realização das metas previstas no plano de trabalho do projeto Mais Rio em Movimento".

Segundo a universidade, "a análise da prestação de contas, que será feita pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, irá verificar a existência de comprovantes dos custos realizados. A comparação entre os relatórios técnicos e o relatório final de cumprimento do objeto será determinante para a aprovação ou rejeição das contas".