Nvidia: CEO Jensen Huang vende mais 75 mil ações da fabricante de chips

CEO da Nvidia, Jensen Huang, vendeu mais 75 mil ações da fabricante de semicondutores na sexta-feira (18), no valor total de US$ 12,94 milhões, segundo registro entregue à Securities and Exchange Commission (SEC, a comissão de valores mobiliários dos EUA).

No início da semana passada, Huang já havia vendido 225 mil ações, no valor total de US$ 37,5 milhões.

As operações fazem parte de um plano anunciado pelo CEO de vender 6 milhões de papéis da Nvidia até o final de 2025. Desde junho, Huang já vendeu mais de 1,4 milhão de ações. O movimento também ocorre após a Nvidia se tornar a primeira empresa do mundo a superar valorização de mercado de US$ 4 trilhões.