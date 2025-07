Ela não entendia por que não andava sem apoio: 'Descobri da pior forma'

Desde criança, a aposentada Edna Fernandes, 45, tem dificuldades para se locomover. A moradora de Contagem (MG) tinha menos de um ano quando sua mãe percebeu que havia algo diferente com suas pernas e braços.

Tenho duas irmãs mais velhas. Minha mãe já tinha vivido duas experiências, então ela sabia como era. Quando chegou aquela fase de eu firmar as perninhas, eu não firmava. Ela sabia que tinha alguma coisa errada. Até os seis, sete anos eu só andava igual uma minhoquinha, me arrastando para todo o lado.

Edna Fernandes

Edna tem Charcot-Marie-Tooth (CMT), neuropatia rara e hereditária que afeta o sistema nervoso periférico. A condição causa perda da sensibilidade, fraqueza e deformação muscular, principalmente nas pernas, pés, braços e mãos.

Mas levou bastante tempo até que ela tivesse o diagnóstico correto.

"Eu nunca andei sozinha. Durante a infância, no começo, os médicos diziam que ainda não era a hora de eu andar. Depois, diziam que tinha algo errado, mas nenhum conseguia diagnosticar. E nisso eu passei boa parte da minha vida sem saber o que eu tinha."

'Tinha pavor de cadeira de rodas'

Quando chegou na idade escolar, Edna passou a andar com a ajuda dos pais e das irmãs.

"Eu comecei a levantar e andar me apoiando. Apoiava nas coisas, apoiava nas pessoas. Para ir à escola, andava segurando na minha mãe e irmãs. Apesar de toda a luta e dificuldade, sempre tentava levar da melhor forma possível. Se não dava para pular corda, eu segurava e batia a corda para os colegas pularem", conta ela.

No início da adolescência, conseguiu certa independência. "Aos 11, 12 anos ganhei uma bengala canadense. A partir daí, passei a ser bem mais independente. Me formei na escola, fiz estágio, trabalhei. Eu pegava ônibus, ia para todo o canto", diz.

"Quando completei 22 anos, me casei. Queria ter filhos, mas decidi que não teria porque tinha pavor de pensar em usar uma cadeira de rodas. Sabia que não conseguiria segurar uma barriga e usar a bengala, carregar o bebê com a bengala. Por muito tempo, achei que não seria mãe."

Tudo mudou quando precisou cuidar da sobrinha pequena por um tempo. "Andava com ela, levava para a escola, dava banho, comida, brincava. Era igual a uma filha mesmo. Foi ali que me apaixonei pela ideia de ser mãe. Como eu não tinha um diagnóstico, nem imaginava que meu filho também pudesse ter a minha doença", explica.

Minha condição progrediu demais com a gravidez. Os movimentos ficaram mais difíceis, as forças diminuíram. Tanto que, depois que eu ganhei meu filho, nunca mais consegui pegar a minha bengala e sair. Quando falavam para eu usar a cadeira de rodas, eu desabava em choro. Depois, percebi que a cadeira me devolveu a autonomia. Se eu tivesse aceitado a cadeira antes, acho que teria sofrido bem menos.

Edna Fernandes

'Parecia a reprise de um filme'

Edna só obteve o diagnóstico correto e descobriu que tinha uma doença rara após o nascimento do filho, que foi identificado com a condição Imagem: Arquivo pessoal

Edna deu à luz Lucas e, assim como aconteceu com ela, o menino também não foi diagnosticado logo após o nascimento.

"Meu filho foi igual a reprise de um filme para mim. O tempo foi passando e as pessoas me perguntavam o tempo todo quando ele iria começar a andar. Já assumiam que, como a mãe não andava, ele também não iria."

Apesar da demora para o filho começar a andar e de todas as evidências que apontavam que havia algo diferente com o bebê, ela passou um tempo em negação por não querer acreditar que Lucas teria herdado sua doença.

Pegava meu filho no colo, tentava colocar ele em pé e as pernas não firmavam, não tinham sustentação. Exatamente como tinha acontecido comigo. Minha mãe sempre comentava e dizia para levar o Lucas a um especialista. Só de ouvir ela falar, eu enlouquecia. Eu dizia: 'mãe, não tem nada de errado. Ele não andou porque não chegou a hora ainda'

Edna Fernandes

De mãe para filho

Lucas tinha nove meses quando Edna levou o menino a uma nova pediatra. A médica finalmente percebeu que ele poderia ter algum tipo de condição que impedia o desenvolvimento das pernas e pés.

"Saí da consulta já com pedido de fisioterapia, vários exames e também para passar com o neuropediatra. Fiquei enlouquecida, porque admitir que eu poderia ter passado minha doença para meu filho era a última coisa que eu queria", lembra ela.

Eu pedia desesperadamente para Deus não deixar que ele tivesse a mesma coisa que eu tinha. Não queria aceitar e não entendia o motivo de estar passando por isso de novo. Mas, depois de uma bateria de exames, veio o resultado: Lucas tinha a doença de Charcot-Marie-Tooth. Por consequência, eu também acabei sendo diagnosticada com a mesma condição. Após quase 30 anos, finalmente descobri o que eu tinha, mas da pior maneira possível.

Edna Fernandes

Como Lucas descobriu a doença ainda bebê, Edna imaginou que ele teria mais chances de retardar os sintomas da CMT e mais qualidade de vida. "A gente fez tudo o que estava ao nosso alcance. Ele fazia fisioterapia, hipoterapia, ecoterapia, hidroterapia."

Até que, durante a pandemia, o menino desenvolveu um caso grave de escoliose e precisou realizar uma cirurgia complexa. "A cirurgia durou quase 12 horas e acabou acelerando alguns sintomas da CMT. Além de perder muito das forças nas pernas, ele também perdeu os movimentos do braço direito", lamenta Edna.

Hoje com 18 anos, Lucas também usa uma cadeira de rodas para se locomover.

Edna só soube o que tinha quando o filho Lucas foi diagnosticado Imagem: Arquivo pessoal

"A vida inteira foi difícil, principalmente nos últimos quatro anos. Como eu era destro, após a cirurgia tive de aprender a fazer tudo com a mão esquerda: escovar os dentes, comer, mexer no computador. Gosto muito de criar conteúdo, fazer vídeos para o YouTube, desenhar, fazer produção musical. Tive de reaprender tudo isso com a outra mão", explica o jovem.

A doença deixa tudo mais complicado. Viver na cadeira de rodas já é um desafio por si só, pela falta de acessibilidade. Desde que nasci, tento fazer as coisas como se a deficiência não fosse necessariamente um impedimento, não deveria me limitar na minha vida, porque eu sempre entendi que eu poderia seguir em frente.

Lucas Fernandes Abreu

Planos para o futuro

Edna e o filho usam cadeira de rodas Imagem: Arquivo pessoal

Edna e Lucas dizem que procuram focar em melhorar a qualidade de vida para alcançarem os planos que têm para o futuro. O jovem chegou até a abrir uma vaquinha online para arrecadar doações e conseguir um computador mais adaptado, que facilite o dia a dia.

"Meu sonho, desde que comecei a ter interação com o mundo, é viver da minha arte na internet. Viver criando conteúdo. Eu crio música, desenho, faço um monte de coisas, e meu sonho é esse: conseguir equipamentos que facilitem meu processo de criação", explica Lucas.

Já Edna busca uma casa e carro mais acessíveis, que facilitem o dia a dia dela e do filho.

"Tudo é muito difícil com essa doença. Mas, aceitando ou não, tenho de conviver com ela."

Entenda a doença

A doença de Charcot-Marie-Tooth (CMT) é uma neuropatia hereditária que afeta o sistema nervoso periférico. Ela prejudica a habilidade dos nervos de levar e receber informações do cérebro-medula.

A CMT é considerada rara. De acordo com a Associação Brasileira de Charcot-Marie-Tooth, ela afeta cerca de 80 mil pessoas no Brasil.

Os principais sintomas da doença são perda de sensibilidade e fraqueza muscular, especialmente nas mãos, pés, braços e pernas. Além disso, também pode causar atrofia muscular, deformidades articulares e ósseas, dificuldades de equilíbrio e problemas de coordenação. "Normalmente, o paciente apresenta dores neuropáticas, fraqueza muscular, fadiga, alterações de sensibilidade, como tátil, térmica, dolorosa. Ele também pode ter modificações músculo-esqueléticas, como deformidades nos pés e nas mãos, como dedos encurvados, ou ainda escoliose", explica Luana Michelli de Oliveira, neurologista do Hospital Sírio-Libanês.

A CMT é uma condição hereditária e a taxa de transmissão depende do tipo de herança genética associada à doença. Se é autossômico dominante, o risco de ser passada dos pais para os filhos é de 50%. Já se o gene é recessivo e ambos os pais têm esse gene, a criança tem 25% de risco de desenvolver a doença.

Luana Michelli de Oliveira

O diagnóstico da doença é feito por meio da história pessoal, histórico familiar, observação e exames físicos, além de exames neurofisiológicos e de rastreamento genético, explica Edson Issamu, neurologista da rede de Hospitais São Camilo de São Paulo.

A Charcot-Marie-Tooth não tem cura. O tratamento é multidisciplinar, focado nos sintomas da doença e em melhorar a qualidade de vida do paciente por meio de fisioterapia, acompanhamento ortopédico e tratamento de comorbidades que podem surgir com a condição, como ansiedade e depressão. "Melhorar a qualidade de vida inclui realizar o diagnóstico correto, garantir suporte emocional e psicológico, além de fortalecer a adesão às terapias, visando retardar ao máximo a progressão da doença", explica Issamu.