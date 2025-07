Leilão da Receita tem iPad e Apple Watch por R$ 1 mil; veja como participar

A Receita Federal disponibilizará uma série de produtos da Apple em um leilão que acontecerá no Rio de Janeiro, em agosto.

O que aconteceu

No total, serão oferecidos 16 lotes com produtos diversos. Apenas dois, porém, podem ser arrematados por pessoas físicas. Os demais são exclusivos para pessoas jurídicas.

O lote mais barato tem lance inicial a partir de R$ 1 mil. Ele conta com um iPad Pro 11 e um Apple Watch Ultra. Já o lote mais caro começa em R$ 15 mil e tem produtos que vão desde pneu a bomba d'água.

Outra opção de lote com produtos da Apple custa a partir de R$ 8 mil. Além de um MacBook Pro de 14" (M1 Pro), o vencedor ainda ganha cinco Apple Watch Series 8 e três AirPods.

O processo é todo virtual. Os lances estarão liberados a partir do dia 18 de agosto, às 8h (de Brasília), e vão até o dia 27 de agosto, às 18h. As propostas selecionadas participam de um pregão online no dia 28, às 10h30.

O leilão conta com mercadorias apreendidas ou abandonadas no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. É preciso retirar os produtos pessoalmente no local indicado.

Como participar

Somente poderão participar da licitação: Pessoas Jurídicas regularmente constituídas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, ou Pessoas Físicas, maiores de 18 anos ou emancipadas, inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF.

A participação no leilão eletrônico se dará por meio da opção "Participar de Leilão Eletrônico da RFB", acessada via Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) mediante o uso de identidades digitais da conta gov.br com nível de confiabilidade Prata ou Ouro. O edital tem o número de 0717700/000002/2025.