Novo chefe de recursos humanos de Trump se distancia de Elon Musk

WASHINGTON (Reuters) - O novo chefe da agência que lidera os esforços para reduzir a força de trabalho federal disse nesta segunda-feira não ter qualquer vínculo pessoal com o bilionário da tecnologia e ex-conselheiro de Trump, Elon Musk, prometendo executar fielmente a agenda do presidente Donald Trump.

"Não tenho nenhum relacionamento pessoal com Elon Musk. Falei com Elon Musk uma única vez por telefone em minha vida", disse Scott Kupor, que assumiu a chefia do Escritório de Gestão de Pessoal (OPM, na sigla em inglês) no início deste mês.

Os comentários ressaltam persistentes questionamentos sobre a lealdade dos empresários tecnológicos do Vale do Silício entre os autoridades do governo Trump, após uma briga pública entre Trump e Musk que levou a uma profunda ruptura entre os dois ex-aliados.

Kupor afirmou ter dito a Trump e a outras pessoas na Casa Branca que seu "trabalho é cumprir a agenda que o presidente estabelece da melhor forma possível".

"Mas não vou fazer isso de acordo com os objetivos de outra pessoa que são inconsistentes com o que o presidente quer fazer", acrescentou.

Musk, que gastou mais de um quarto de bilhão de dólares para ajudar Trump a vencer a eleição presidencial de novembro, liderou os esforços do Departamento de Eficiência Governamental para reduzir o orçamento e cortar a força de trabalho federal até sua saída, no final de maio, para voltar a se concentrar em seu império tecnológico, incluindo a fabricante de veículos elétricos Tesla.

Embora Trump tenha elogiado o mandato de Musk após sua saída, o presidente rapidamente retirou a indicação do aliado de Musk e empresário de tecnologia Jared Isaacman para dirigir a Nasa. A Reuters já havia informado que Musk ficou desapontado com a remoção de Isaacman.

O presidente também ameaçou cancelar bilhões de dólares em contratos entre o governo federal e as empresas de Musk após o bilionário chamar o projeto de lei de corte de impostos e gastos de Trump como uma "abominação nojenta".

Antes de assumir o comando da OPM, Kupor foi sócio da Andreessen Horowitz, empresa de capital de risco sediada no Vale do Silício, que investe na Xai, startup de IA de Musk, assim como na SpaceX.

(Reportagem de Alexandra Alper)