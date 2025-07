Novas imagens mostram momento que PM da Rota atira em policial civil em SP

Colunista do UOL e do UOL, em São Paulo

Um novo vídeo de câmera corporal mostra toda a ação em que um PM da Rota atirou e matou um policial civil em uma viela na favela do Fogaréu, no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo.

O que aconteceu

As novas imagens mostram o percurso feito pelo sargento da Rota Marcus Augusto Costa Mendes antes de atirar contra o investigador Rafael Moura. Na gravação, feita pela câmera corporal do próprio Marcus, é possível ver o militar correndo por uma rua da comunidade, segundos antes de entrar na viela.

Marcus usa uma chave para abrir o portão e entrar na viela onde os investigadores da Polícia Civil estavam. O sargento cruza o portão, passa por algumas casas e motocicletas estacionadas na viela, até avistar homens em pé e, sem saber que também eram policiais, efetua vários disparos e acerta Rafael, que cai no chão.

Rafael levou três tiros e foi levado para o Hospital das Clínicas, mas após cinco dias internado, não resistiu. Outro agente que acompanhava o investigador também foi atingido e ferido de raspão — ele aparece lamentando o ataque e mostrando os hematomas do tiro. No vídeo obtido pelo UOL, um outro policial civil questiona o PM sobre os tiros e pergunta se a câmera corporal estava ligada no momento da ocorrência.

Defesa do agente da Rota diz que PM agiu em legítima defesa. O sargento relatou que atirou quatro vezes por engano, pois o policial civil estava à paisana e armado. Por outro lado, os policiais civis afirmaram oficialmente que todos estavam com distintivos.

Diante da ameaça iminente e da necessidade de preservar sua própria vida e a de seus colegas, o Policial Marcos Mendes agiu em legítima defesa putativa. Sua conduta foi uma reação imediata e instintiva frente a uma situação de perigo extremo, sem qualquer intenção dolosa.

Alexandre Taveira, advogado do sargento da Rota

PM teria atirado sem abordagem prévia

Segundo colegas do policial civil, o PM atirou sem fazer qualquer abordagem. Ele só parou quando ouviu: "é polícia, é polícia". A família de Moura cobrou explicações, e desde o episódio tentavam acesso às imagens da câmera corporal.

O episódio aconteceu durante busca a suspeitos de latrocínio na região. A equipe do Cerco (Corpo de Repressão Especial ao Crime Organizado), do qual a vítima fazia parte, teriam entrado por um lado da comunidade, e os agentes da Rota, por outro — ambos buscando criminosos.

A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) lamentou o ocorrido. O caso é investigado pelo 37º DP Campo Limpo. "A Secretaria da Segurança Pública lamenta profundamente a morte do policial civil Rafael Moura da Silva e reafirma seu compromisso com a rigorosa apuração dos fatos".