Por que você não deve abusar do remédio para desentupir o nariz?

A sensação de nariz entupido incomoda tanto que é comum recorrer aos famosos descongestionantes nasais. O problema é que o alívio proporcionado por eles tem prazo curto: o efeito costuma durar apenas cerca de quatro horas. Isso faz com que a pessoa reaplique o produto várias vezes ao dia —um ciclo que pode levar à dependência.

O que muita gente não sabe é que esses remédios tratam apenas o sintoma (o nariz entupido), sem resolver a causa do problema. Quando o efeito passa, a congestão volta com ainda mais força e pode piorar progressivamente com o uso constante, levando a uma inflamação crônica.

Além da dependência, a superdosagem desses produtos pode causar palpitações, irritação na garganta, tosse, ardor e ressecamento com formação de crostas nas vias nasais. Mesmo sendo vendidos sem receita médica, o ideal é que seu uso seja indicado por um otorrinolaringologista e por tempo limitado.

Quem deve evitar e os motivos

Apesar da sensação de bem-estar que proporcionam, os descongestionantes nasais não são inofensivos. Existem contraindicações importantes, sobretudo para pessoas com hipertensão, glaucoma, doenças cardíacas, hiperparatireoidismo, aumento da próstata e gestantes. Nessas populações, os efeitos colaterais podem ser perigosos e até agravar condições pré-existentes.

Crianças e idosos também exigem cuidado. Embora possam usar a medicação em alguns casos, o uso excessivo pode provocar sonolência e sedação, além dos já mencionados efeitos colaterais.

Por isso, antes de pingar o remédio toda vez que o nariz "fecha", é fundamental entender o que está por trás do sintoma. A congestão nasal pode ser provocada por gripes, resfriados, sinusites, alergias, tempo seco. Muitas dessas causas se resolvem naturalmente, e o uso indiscriminado do medicamento só atrapalha o processo de recuperação.

O que fazer no lugar

Felizmente, existem alternativas eficazes e mais seguras para lidar com o nariz entupido. Uma das mais indicadas é o soro fisiológico, que pode ser aplicado ao menos duas vezes ao dia para manter as vias nasais limpas e hidratadas. Outra boa opção é umidificar o ambiente com umidificadores ou até deixar uma bacia com água no quarto, principalmente em épocas de tempo seco.

Inalar vapor, como de eucalipto, fazer compressas mornas no rosto, tomar banhos quentes e beber bastante água ou chá também ajudam a fluidificar o muco e aliviar a obstrução. Algumas pessoas até relatam melhora após contato com água do mar, ou com soluções salinas mais concentradas (entre 2% e 3%), que imitam o efeito do soro hipertônico.

Dormir com a cabeça um pouco elevada e manter uma boa hidratação diária são estratégias simples, mas eficazes, que aliviam o desconforto sem riscos à saúde. Lembre-se: nem sempre a solução mais rápida é a mais segura. Quando o nariz entupir, dê preferência às alternativas naturais e procure um médico caso o problema persista.

*Com informações de reportagens publicadas em 07/07/2025 e 05/09/2022