Musk diz que voltará a trabalhar sete dias por semana

O CEO da Tesla, Elon Musk, disse que voltará a trabalhar sete dias por semana, em publicação no X, no domingo. "De volta ao trabalho sete dias por semana e dormir no escritório se meus filhos pequenos estiverem fora", escreveu.

Musk informou a decisão ao repostar um vídeo na rede social, em que diz que "ninguém deveria dedicar tantas horas ao trabalho". "Isso não é bom, é muito doloroso, machuca meu cérebro e meu coração", diz o bilionário na gravação.

A decisão agradou os investidores da montadora de veículos elétricos, já que as ações da empresa caíram 18% este ano, após divergências do papel de Musk na administração do governo do presidente americano, Donald Trump. Nesta semana, a companhia também divulgará resultados trimestrais.

Às 9h41 (de Brasília), a ação da Tesla tinha alta de 1,75%, no pré-mercado de Nova York.

*Com informações da Dow Jones Newswires