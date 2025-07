Morte fora do Brasil: qual o procedimento para repatriar corpo de Preta Gil

Preta Gil morreu na noite de domingo em decorrência de complicações causadas por um câncer no intestino. A cantora estava em Nova York fazendo um tratamento experimental. O cantor Gilberto Gil e sua mulher, a empresária Flora Gil, compartilharam nas redes sociais uma nota de falecimento de Preta Gil. O comunicado diz que a família está "cuidando dos procedimentos" para a repatriação do corpo da cantora.

Como funciona a repatriação

Antes de o corpo seguir para o Brasil, é necessário o registro do óbito no consulado. Nesse caso, a declaração precisa ser feita presencialmente pelo viúvo, filhos, irmãos ou pais, desde que tenham nacionalidade brasileira.

Quem não é da família também pode realizar esse serviço. Em situações excepcionais, um estrangeiro pode comunicar o consulado sobre a morte — ou um declarante autorizado pela família por meio de um documento. Após o aviso, uma data será marcada para que o atestado de óbito seja assinado.

O registro de óbito pode ser feito gratuitamente, mas há uma extensa lista de documentos exigidos. É necessário apresentar o formulário de Registro de Óbito preenchido (disponível no site do governo). Esse formulário deve conter, no mínimo, um dos seguintes documentos: CPF, certidão de nascimento, número do título de eleitor, inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), inscrição no PIS/PASEP, número de benefício previdenciário (caso a pessoa falecida fosse titular de algum benefício do INSS) ou carteira de trabalho.

Os documentos não param. Além disso, é necessário levar ao consulado a certidão local de óbito; certidão de cremação, se for o caso; ao menos um documento de identidade brasileiro do falecido (até passaporte vencido é aceito) e um passaporte válido. Todos os documentos devem estar apostilados (procedimento de autenticação internacional de documentos) para terem validade no Brasil.

O transporte do corpo precisa cumprir exigências sanitárias. O corpo, por exemplo, precisa ser embalsamado se o translado for durar mais de 24 horas. O consulado solicita que a família apresente os seguintes documentos para a liberação: certificado de traslado do corpo; certidão de óbito original; certificado de embalsamamento e atestado sanitário de doença não contagiosa. Se a morte tiver sido causada por doença contagiosa, o corpo precisa passar por quarentena. Outra opção é que seja lacrado em urna metálica hermeticamente fechada.

O prazo para a liberação do corpo depende de diversos fatores, como feriados no país, existência de investigação policial ou o motivo da morte. A liberação de todos os documentos pode levar de cinco a dez dias úteis.

Os custos da repatriação são altos. Segundo o advogado Rodrigo Alvim, especialista em direito dos passageiros aéreos, o valor varia conforme o país. "Fica entre R$ 30 mil e R$ 200 mil. O serviço funerário local representa cerca de 40% a 60% do valor total. Nos Estados Unidos, é muito caro. O que em Portugal e na Espanha pode custar R$ 30 mil no total, nos EUA, no mínimo, custa R$ 120 mil. Do restante do valor, cerca de 30%, refere-se ao transporte aéreo e o que sobra são pagamento de taxas", explica.

Casos recentes mostram os gastos dos familiares. A família da brasileira Mirian Oliveira Barbosa, 36, assassinada pelo marido na Espanha, precisou de R$ 40 mil para trazer o corpo ao Brasil. A do engenheiro civil Rafael Barlete Rodrigues, 32, encontrado morto em uma praia na Argentina, gastou cerca de R$ 25 mil para levá-lo à sua cidade natal. A mãe da modelo Adriana Vieira, 31, encontrada morta em um porto de Miami, disse que o custo para trazer o corpo da filha ao Brasil era de R$ 70 mil.

Em junho, o presidente Lula assinou um decreto que permite que o governo brasileiro pague pelo translado em casos excepcionais de mortes no exterior. Isso aconteceu após Lula conversar com o pai da brasileira Juliana Marins, morta após cair da encosta de um vulcão na Indonésia, e assumir o compromisso de auxiliar no traslado do corpo da jovem para o Brasil. Ainda assim, o governo não custeia passagem para familiares até o local da morte. Segundo Alvim, são casos excepcionais:

Incapacidade financeira comprovada pela família;

Ausência de seguro que cubra a repatriação;

Falecimento que causou comoção;

E o repatriamento só acontece até o primeiro ponto do país. Traslados internos são por conta da família.

Fora os casos excepcionais, a regra do Itamaraty, nº 9.199, de novembro de 2017, determina que o consulado auxilia brasileiros fora do país apenas na emissão de documentos. Os valores do transporte do corpo seguem sendo responsabilidade exclusiva das famílias.

Com informações de reportagem de junho de 2025.