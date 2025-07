Moraes proíbe transmissão e retransmissão de entrevistas de Bolsonaro nas redes sociais

Por Eduardo Simões

(Reuters) - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), proibiu, em decisão publicada nesta segunda-feira, a transmissão e retransmissão de entrevistas dadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais.

"A medida cautelar de proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros, imposta a Jair Messias Bolsonaro inclui, obviamente, as transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros, não podendo o investigado se valer desses meios para burlar a medida, sob pena de imediata revogação e decretação da prisão", escreveu Moraes em sua decisão.

Na sexta-feira, Moraes proibiu Bolsonaro de usar as redes sociais, assim como o obrigou a usar uma tornozeleira eletrônica e a se recolher em casa durante a noite nos dias de semana e por todo o dia nos fins de semana. Também proibiu o ex-presidente de conversar com o filho e deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), e de conversar com embaixadores e se aproximar de embaixadas.

A decisão foi tomada pois Moraes entendeu que Bolsonaro e Eduardo atuaram em conjunto com autoridades dos Estados Unidos para inibir a ação do STF.

Antes da divulgação da decisão de Moraes, o ex-presidente cancelou nesta segunda uma entrevista marcada para o portal Metrópoles, que seria transmitida ao vivo no YouTube.

