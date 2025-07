Moraes pede esclarecimento de Bolsonaro sobre suposto descumprimento de cautelares sob pena de prisão

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta segunda-feira que os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro prestem esclarecimentos em 24 horas sobre o que classificou de "descumprimento das medidas cautelares impostas" a ele, referente à proibição do uso direto ou indireto das redes sociais, "sob pena de decretação imediata da prisão do réu".

Mais cedo nesta segunda-feira, o ministro do STF havia esclarecido que Bolsonaro estava proibido de usar as redes sociais mesmo de forma indireta, para não burlar as medidas cautelares.

"Na mesma data, foram divulgadas diversas postagens nas redes sociais, em que o réu Jair Messias Bolsonaro exibe o aparelho de monitoramento eletrônico, proferindo discurso para ser exibido nas plataformas digitais", afirmou Moraes em sua decisão, publicando fotos do episódio com Bolsonaro em várias contas digitais, incluindo de veículos de comunicação.

"Intimem-se os advogados regularmente constituídos por Jair Messias Bolsonaro para, no prazo de 24 horas, prestarem esclarecimentos sobre o descumprimento das medidas cautelares impostas, sob pena de decretação imediata da prisão do réu", concluiu Moraes.

Procurada pela Reuters, a defesa de Bolsonaro não respondeu de imediato a um pedido de comentários.

(Reportagem de Ricardo Brito, em Brasília, e Rodrigo Viga Gaier, no Rio de Janeiro; reportagem adicional de Lisandra Paraguassu, em Brasília)