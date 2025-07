Moraes manda PF apurar compra de dólares na véspera de tarifaço de Trump

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), mandou a Polícia Federal abrir um inquérito para apurar a suspeita de que pessoas e empresas teriam se beneficiado de informações privilegiadas e lucrado com a compra e venda de dólares antes e depois do anúncio do governo dos Estados Unidos de que vai impor uma tarifa de 50% a todos os produtos brasileiros exportados para o país.

O que aconteceu

O ministro determinou a abertura de um procedimento sigiloso ligado ao inquérito que investiga a atuação de Eduardo Bolsonaro nos EUA para pressionar as autoridades brasileiras. Pedido de investigação foi feito pela AGU (Advocacia-Geral da União) no último sábado, após reportagens do portal g1 e da TV Globo mostrarem um volume atípico de operações de compra e venda de dólares na véspera do anúncio do governo norte-americano.

A AGU pediu a apuração do crime de insider trading. Segundo apurou o UOL, o ministro autorizou a investigação, que tramita sob sigilo perante o STF. No pedido, a AGU cita vários episódios, inclusive o relato de um investidor no YouTube de que alguém teria obtido lucros exorbitantes em operações "atípicas" de compra e venda de dólares. Não há no pedido, porém, nenhuma indicação de qual pessoa ou empresa teria se beneficiado das operações.

É crime o uso de informações sigilosas para obter lucros no mercado de câmbio. A AGU também acionou a CVM (Comissão de Valores Mobiliários, que regula o mercado de capitais brasileiro) para apurar eventuais condutas ilegais na véspera do tarifaço.

O dólar valorizou perante o real pouco tempo depois do anúncio de tarifaço. Proposta dos EUA de tributar todos os produtos brasileiros utilizando como argumento o processo contra Jair Bolsonaro no STF abalou todo o setor produtivo brasileiro e acabou se tornando uma dor de cabeça para o próprio ex-presidente e seus apoiadores.

O ex-presidente e o filho Eduardo Bolsonaro são investigados por tentativa de obstrução de Justiça e atentado à soberania nacional. Investigação da PF aponta que os dois estariam tramando para tentar pressionar autoridades brasileiras por meio de medidas do governo dos EUA com o objetivo de livrar Bolsonaro do processo que responde por tentativa de golpe de Estado.

Como o inquérito relaciona as medidas econômicas à atuação de Eduardo e Jair Bolsonaro, AGU pediu que operações cambiais suspeitas fossem investigadas no mesmo inquérito. Moraes determinou que a investigação sobre operações cambiais ocorra em paralelo à investigação contra Jair e Eduardo Bolsonaro.

Ex-presidente está utilizando tornozeleira eletrônica desde sexta-feira. Decisão que decretou a medida está sob análise da Primeira Turma do STF, onde quatro dos cinco ministros já concordaram Moraes e entenderam que o ex-presidente poderia fugir do país.