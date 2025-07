Moraes dá 24 h para defesa se explicar e ameaça prender Bolsonaro por posts

O ministro do STF Alexandre de Moraes deu 24 horas para os advogados de Jair Bolsonaro (PL) explicarem fotos compartilhadas do ex-presidente na internet e citou a possibilidade de prisão por violação das medidas cautelares.

O que aconteceu

Fotos do ex-presidente com a tornozeleira foram divulgadas por apoiadores nas redes sociais na tarde de hoje. Mais cedo, Moraes determinou que Bolsonaro não participasse de entrevistas ou produzisse conteúdo que pudesse ser divulgado por terceiros nas redes sociais de outra forma.

Caso advogados não se manifestem, Bolsonaro pode ser preso. Na determinação, Moraes sinaliza que prisão poderia ser pedida por descumprimento de medidas cautelares às quais o ex-presidente está submetido.

Moraes proibiu Bolsonaro de utilizar as plataformas para se manifestar. Isso inclui tanto os perfis do ex-presidente quanto o de terceiros, o que o impediu de conceder uma entrevista hoje cedo.

Ex-presidente está usando tornozeleira eletrônica desde sexta-feira. Ele deve cumprir recolhimento domiciliar das 19h às 6h durante a semana e está proibido de sair de casa aos finais de semana. As medidas foram impostas após a Polícia Federal apontar que Bolsonaro estaria atuando com o filho Eduardo para conseguir ações do governo dos EUA contra o Brasil como forma de pressionar o STF para encerrar a ação penal contra ele por tentativa de golpe de Estado.

Não é a primeira vez que Moraes proíbe que investigados façam postagens nas redes, ainda que por terceiros. Como mostrou o UOL em dezembro, o ministro aplicou multa de R$ 50 mil ao senador Marcos do Val (Podemos-ES) após um usuário repostar um discurso proferido por ele no plenário do Senado. Assim como Bolsonaro, o senador está proibido de usar as redes, e não há na decisão sobre o senador nenhuma explicação sobre vínculo dele com o usuário que fez a postagem.

PGR pediu condenação de Bolsonaro

Solicitação foi feita na última terça (15).A PGR (Procuradoria-Geral da República) informou ao STF que o ex-presidente deve ser condenado por liderar uma "organização criminosa armada" que tentou um "golpe de Estado" para se manter no poder após ser derrotado nas eleições de 2022.

Para procuradoria, Bolsonaro e sete subordinados tentaram "garantir permanência autoritária no poder por meio de tentativas de ruptura violenta da ordem democrática". O processo em questão está na origem do tarifaço do presidente americano Donald Trump contra o Brasil.

No último dia 9, Trump anunciou tarifas de 50% para os produtos brasileiros a partir do próximo dia 1º. O americano citou uma suposta "caça às bruxas" contra Bolsonaro e seus apoiadores como uma das razões para adoção da medida.

Se condenado, ex-presidente pode enfrentar pena de mais de 40 anos. "É um estupro, uma condenação", disse Bolsonaro sobre o posicionamento da PGR no caso. "Não há interesse em me prender, eles querem me eliminar", afirmou.